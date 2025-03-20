Как засчитывается стаж, приобретенный за рубежом

Такое право регулируется законом №3674-ІХ, вступившим в силу в апреле 2024 года. Закон уточняет порядок исчисления страхового стажа для тех, кто работал за рубежом, передает 24 Канал.

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Одной из новаций является статья 24-1, которая позволяет засчитывать трудовой стаж работы за рубежом, если между Украиной и страной есть соответствующее международное соглашение.

В законе определены четкие условия, при которых периоды работы за рубежом могут быть зачислены в страховой стаж. Для этого документы, подтверждающие трудовую деятельность, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными соглашениями.

Из каких стран стаж засчитывается к пенсии

Они должны быть выданы компетентными органами иностранных государств и переведены на украинский язык, с соответствующим заверением, если соглашения не предусматривают упрощенную процедуру.

По данным Пенсионного фонда Украины, украинцы, которые работали в Эстонии, Болгарии, Испании, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словакии, Чехии, Молдове, Грузии, Азербайджане, Монголии, Румынии и Венгрии, могут получить зачисление зарубежного стажа для пенсии.

К слову! С 2025 года в Украине вырастут требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа. Если стажа от 22 лет, пенсия назначается в 63 года, а для выхода на пенсию в 65 лет необходимо иметь минимум 15 лет стажа.