Одна из стран больше не может принимать украинцев

Подобные муниципальные центры для размещения украинцев уже несколько месяцев переполнены, пишет 24 Канал со ссылкой на NOS.

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Из-за этого ассоциация муниципалитетов в Нидерландах (VNG) недавно направила обеспокоенное письмо премьер-министру страны. В то же время мэрии четырех крупнейших городов обратились в Министерство по делам убежища и миграции с просьбой принять соответствующие меры по ситуации. Также эта ситуация беспокоит Совет по делам беженцев Нидерландов и муниципалитет Амстердама.

На этой неделе нам пришлось отправить десятки людей без места для проживания в Амстердаме, как и на прошлой неделе. Перенаправление в приюты в других городах невозможно, поскольку по всей стране пока осталось менее 35 свободных мест, а уровень заполненности составляет 99,8 процента,

- рассказывает Гроот Васинк, советник амстердамского муниципалитета.

По состоянию на сейчас в Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93 770 находятся в муниципальных центрах для беженцев.

Важно! Коэффициент заполненности муниципальных центров уже несколько месяцев составляет почти 100%.

Что планируют с этим делать Нидерланды

Так муниципалитеты написали письмо в Палату представителей, в котором отметили, что чувствуют "малую поддержку со стороны правительства" и критикуют, по их мнению, слишком низкую компенсацию за размещение беженцев. Это приводит к тому, "что муниципалитеты опасаются открывать новые приюты", о чем отмечает Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG). Ассоциация также считает, что из-за "неопределенной геополитической ситуации" количество украинцев в Нидерландах может еще увеличиться.

В частности украинцы, которые сбежали от войны в своей стране, подпадают под действие Европейской Директивы о временной защите (RTB). Поэтому имеют право на проживание и образование в Нидерландах.

Эта директива действует до 4 марта 2026 года. Муниципалитеты обязаны предоставлять убежище в соответствии со своими возможностями и размерами и получают на это определенную сумму на каждого беженца.

Однако более 27 000 зарегистрированных в Нидерландах украинцев не находятся в муниципальных приютах. Они арендуют жилье самостоятельно или проживают у друзей или принимающих семей. Однако они не имеют права на такие аспекты проживания:

медицинскую помощь;

образование;

социальные выплаты.

Компенсация, которую муниципалитеты получают за одно место в приюте, с начала года уменьшилась с 61 до 44 евро в день. Из-за этого для меньших муниципалитетов практически невозможно создать новые приюты, не тратя на это собственные средства.

Так у трех четвертей муниципалитетов реальные расходы на одно место составляют от 55 до 60 евро в день. Например, ля города Гаага это означает дефицит в 4 миллиона евро в год.

Гроот Васинк говорит, что Амстердам до недавнего времени еще пытался "по-ван-дер-Бургски" размещать украинцев в других муниципалитетах. Но с 5 марта это стало практически невозможным, потому что больше нигде нет свободных мест.

Важно! Палата представителей проведет дебаты по размещению украинцев.