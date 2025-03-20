Як зараховується стаж, набутий за кордоном

Таке право регулюється законом №3674-ІХ, що набрав чинності у квітні 2024 року. Закон уточнює порядок обчислення страхового стажу для тих, хто працював за кордоном, передає 24 Канал.

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Однією з новацій є стаття 24-1, яка дозволяє зараховувати трудовий стаж роботи за кордоном, якщо між Україною та країною є відповідна міжнародна угода.

У законі визначені чіткі умови, за яких періоди роботи за кордоном можуть бути зараховані до страхового стажу. Для цього документи, що підтверджують трудову діяльність, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

З яких країн стаж зараховується до пенсії

Вони повинні бути видані компетентними органами іноземних держав та перекладені українською мовою, з відповідним засвідченням, якщо угоди не передбачають спрощену процедуру.

За даними Пенсійного фонду України, українці, які працювали в Естонії, Болгарії, Іспанії, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, Словаччині, Чехії, Молдові, Грузії, Азербайджані, Монголії, Румунії та Угорщині, можуть отримати зарахування закордонного стажу для пенсії.

До слова! З 2025 року в Україні зростуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Тепер, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати не менше 32 років стажу. Якщо стажу від 22 років, пенсія призначається у 63 роки, а для виходу на пенсію у 65 років необхідно мати мінімум 15 років стажу.