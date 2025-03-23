У кого могут забрать половину пенсии

Это касается должников по алиментам, а также лиц, которые нанесли финансовый ущерб предприятию или вред другим людям, рассказал Пенсионный фонд, передает 24 Канал. А именно, пенсионные выплаты могут быть уменьшены до 50% в таких ситуациях:

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уплата алиментов на содержание детей, бывшего мужа/жены или родителей;

возмещение вреда, причиненного другому лицу, например, в случае нанесения травмы;

компенсация убытков предприятию, если пенсионер, работая в нем, вызвал материальные потери.

В Пенсионном фонде отмечают, что пенсионерам важно контролировать свое пенсионное дело важно контролировать свое пенсионное дело, своевременно сообщать об изменениях статуса. А также тщательно следить за судебными решениями, поскольку удержания могут происходить без предупреждения.

Обратите внимание! В других случаях максимальный размер удержаний из пенсии не превышает 20%.