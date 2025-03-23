У кого можуть забрати половину пенсії

Це стосується боржників за аліментами, а також осіб, які завдали фінансових збитків підприємству чи шкоди іншим людям, розповів Пенсійний фонд, передає 24 Канал. А саме, пенсійні виплати можуть бути зменшені до 50% у таких ситуаціях:

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сплата аліментів на утримання дітей, колишнього чоловіка/дружини чи батьків;

відшкодування шкоди, заподіяної іншій особі, наприклад, у разі завдання травми;

компенсація збитків підприємству, якщо пенсіонер, працюючи в ньому, спричинив матеріальні втрати.

У Пенсійному фонді наголошують, що пенсіонерам важливо контролювати свою пенсійну справу, своєчасно повідомляти про зміни статусу. А також ретельно стежити за судовими рішеннями, оскільки утримання можуть відбуватися без попередження.

Зверніть увагу! В інших випадках максимальний розмір утримань з пенсії не перевищує 20%.