Чому ви не отримаєте пенсію у січні

Пенсія не скасовується повністю, вона лише не надходить рахунок особи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З яких причин ПФУ може скорочувати чи утримувати на своїх рахунках виплати:

працевлаштування чи звільнення з роботи;

початок чи закінчення підприємницької діяльності;

зміна місця проживання/реєстрації;

виїзд особи на ПМП за кордон;

набуття чи втрата певного статусу.

Зверніть увагу! ПФУ має право скорочувати пенсію на 20%, якщо особа не повідомила своєчасно Пенсійний фонд про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності.

Застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну відомостей, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування,

– йдеться у повідомленні у ПФУ.

Про які зміни потрібно інформувати ПФУ:

зміна прізвища;

зміна адреси;

отримання паспорта нового зразка (ID-картки);

заміна ідентифікаційного коду.

Зауважте! Особа має інформувати ПФУ про зміни протягом 10 днів з моменту їх настання.