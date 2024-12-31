Індія скоротила закупівлі російської нафти

Обсяги поставок з Росії впали до річного мінімуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зміни в експортних потоках привернули увагу трейдерів, які аналізують перспективи світового ринку нафти на 2025 рік.

Нам не вистачає трьох-чотирьох російських вантажів для відвантаження в січні та поставки в лютому,

– заявив фінансовий директор Bharat Petroleum Corp. Ветса Рамакрішна Гупта.

Він також зазначив, що компанія вже провела тендери та придбала нафту з Іраку, ОАЕ та інших країн.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Індія стала ключовим покупцем російської нафти, значно збільшивши імпорт.

Чому поставки скоротилися

Однак останнім часом постачання скоротилися через посилення санкцій Заходу проти "тіньового флоту" Росії та зростання внутрішнього експорту російських НПЗ. Крім того, на Москву тиснуть вимоги дотримання квот видобутку, встановлених ОПЕК+.

Зауважте! Хоча нафта з Близького Сходу обходиться на 2 долари за барель дорожче, ніж російська Urals, дефіциту на ринку немає, заявив Ветса Рамакрішна Гупта. Bharat Petroleum Corp. (BPCL) наразі не планує збільшувати обсяги закупівель за довгостроковими контрактами, переговори щодо яких мають розпочатися наступного місяця.

Імпорт російської нафти до Індії цього місяця скоротився до 1,47 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2023 року.

Цінові обмеження на російську нафту

Наприкінці 2022 року країни G7 запровадили механізм санкцій, щоб зменшити доходи Росії від експорту нафти. Було встановлено граничну ціну на російську нафту – 60 доларів за барель.

Західним компаніям заборонили страхувати та перевозити російську нафту, якщо вона продається дорожче цієї межі.

До слова! Додатково США та ЄС запровадили ембарго на прямий імпорт російської нафти. У відповідь Росія створила "тіньовий флот" танкерів для транспортування нафти без використання західних страхових та логістичних послуг. Однак країни G7 наклали санкції на ці судна та організації, що брали участь у тіньовій торгівлі.