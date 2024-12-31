Индия сократила закупки российской нефти

Объемы поставок из России упали до годового минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Изменения в экспортных потоках привлекли внимание трейдеров, которые анализируют перспективы мирового рынка нефти на 2025 год.

Нам не хватает трех-четырех российских грузов для отгрузки в январе и поставки в феврале,

– заявил финансовый директор Bharat Petroleum Corp. Ветса Рамакришна Гупта.

Он также отметил, что компания уже провела тендеры и приобрела нефть из Ирака, ОАЭ и других стран.

После вторжения России в Украину в 2022 году Индия стала ключевым покупателем российской нефти, значительно увеличив импорт.

Почему поставки сократились

Однако в последнее время поставки сократились из-за усиления санкций Запада против "теневого флота" России и роста внутреннего экспорта российских НПЗ. Кроме того, на Москву давят требования соблюдения квот добычи, установленных ОПЕК+.

Заметьте! Хотя нефть с Ближнего Востока обходится на 2 доллара за баррель дороже, чем российская Urals, дефицита на рынке нет, заявил Ветса Рамакришна Гупта. Bharat Petroleum Corp. (BPCL) пока не планирует увеличивать объемы закупок по долгосрочным контрактам, переговоры по которым должны начаться в следующем месяце.

Импорт российской нефти в Индию в этом месяце сократился до 1,47 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с декабря 2023 года.

Ценовые ограничения на российскую нефть

В конце 2022 года страны G7 ввели механизм санкций, чтобы уменьшить доходы России от экспорта нефти. Было установлено предельную цену на российскую нефть – 60 долларов за баррель.

Западным компаниям запретили страховать и перевозить российскую нефть, если она продается дороже этого предела.

К слову! Дополнительно США и ЕС ввели эмбарго на прямой импорт российской нефти. В ответ Россия создала "теневой флот" танкеров для транспортировки нефти без использования западных страховых и логистических услуг. Однако страны G7 наложили санкции на эти суда и организации, участвовавшие в теневой торговле.