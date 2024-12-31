Почему вы не получите пенсию в январе

Пенсия не отменяется полностью, она лишь не поступает на счет лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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По каким причинам ПФУ может сокращать или удерживать на своих счетах выплаты:

трудоустройство или увольнение с работы;

начало или окончание предпринимательской деятельности;

смена места жительства/регистрации;

выезд лица на ПМЖ за границу;

приобретение или потеря определенного статуса.

Обратите внимание! ПФУ имеет право сокращать пенсию на 20%, если лицо не сообщило своевременно в Пенсионный фонд о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности.

Застрахованное лицо обязано сообщать территориальные органы Пенсионного фонда об изменении сведений, которые вносятся в его персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования,

– говорится в сообщении в ПФУ.

О каких изменениях нужно информировать ПФУ:

изменение фамилии;

изменение адреса;

получение паспорта нового образца (ID-карты);

замена идентификационного кода.

Заметьте! Лицо должно информировать ПФУ об изменениях в течение 10 дней с момента их наступления.