Почему вы не получите пенсию в январе
Пенсия не отменяется полностью, она лишь не поступает на счет лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Индия нашла замену российской нефти: поставки сократились до минимума
По каким причинам ПФУ может сокращать или удерживать на своих счетах выплаты:
- трудоустройство или увольнение с работы;
- начало или окончание предпринимательской деятельности;
- смена места жительства/регистрации;
- выезд лица на ПМЖ за границу;
- приобретение или потеря определенного статуса.
Обратите внимание! ПФУ имеет право сокращать пенсию на 20%, если лицо не сообщило своевременно в Пенсионный фонд о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности.
Застрахованное лицо обязано сообщать территориальные органы Пенсионного фонда об изменении сведений, которые вносятся в его персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования,
– говорится в сообщении в ПФУ.
О каких изменениях нужно информировать ПФУ:
- изменение фамилии;
- изменение адреса;
- получение паспорта нового образца (ID-карты);
- замена идентификационного кода.
Заметьте! Лицо должно информировать ПФУ об изменениях в течение 10 дней с момента их наступления.