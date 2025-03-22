Хто може піти на пенсію достроково

Право на дострокову пенсію мають працівники, які працюють повний робочий день в умовах, що є особливо шкідливими та важкими, передає 24 Канал з посиланням на видання "Главред".

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Хто може вийти на пенсію раніше:

  • Чоловіки можуть вийти на пенсію після 50 років, маючи мінімум 20 років трудового стажу, з яких не менше 10 років мають бути проведені в шкідливих умовах.
  • Жінки можуть вийти на пенсію після 45 років при мінімум 15 роках трудового стажу, з яких не менше 7 років і 6 місяців повинні бути в таких умовах.

Також існують пільги для осіб з інвалідністю, включаючи тих, хто має повну або часткову втрату зору. У такому випадку:

  • Чоловіки можуть вийти на пенсію у віці 50 років при страховому стажі від 15 років.
  • Жінки можуть вийти на пенсію у віці 40 років при страховому стажі від 10 років.

Держава передбачає спеціальні умови для окремих категорій громадян з урахуванням специфіки їхньої праці або стану здоров'я.

Хто ще може претендувати на дострокову пенсію в Україні

  • Багатодітні матері. Жінки, які виховують не менше п'яти дітей та забезпечують їхній догляд до досягнення віку 6 років, можуть вийти на дострокову пенсію за наявності трудового стажу не менше 15 років та досягнення віку 50 років. Це також стосується матерів, які виховали дітей з інвалідністю.

  • Військовослужбовці. Ті, хто воював та хто отримав поранення або інвалідність під час служби, мають право на дострокову пенсію. Жінки можуть вийти на пенсію за наявності 20 років стажу та досягнення 50 років, а чоловіки – з 25 роками стажу та віком 55 років.

  • Державні службовці. Прокурори, судді, депутати та працівники системи охорони здоров'я мають право на пенсію за вислугу років. Це можливо при наявності стажу не менше 25 років, незалежно від віку.

  • Працівники, що втратили роботу. Особи, які втратили роботу через реорганізацію, скорочення штату чи ліквідацію підприємства, можуть також претендувати на дострокову пенсію, якщо вони працювали в організаціях, які передбачають такі права, і при припиненні трудових відносин з цією організацією.