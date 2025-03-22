Хто може піти на пенсію достроково

Право на дострокову пенсію мають працівники, які працюють повний робочий день в умовах, що є особливо шкідливими та важкими, передає 24 Канал з посиланням на видання "Главред".

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Хто може вийти на пенсію раніше:

Чоловіки можуть вийти на пенсію після 50 років, маючи мінімум 20 років трудового стажу, з яких не менше 10 років мають бути проведені в шкідливих умовах.

можуть вийти на пенсію після 50 років, маючи мінімум 20 років трудового стажу, з яких не менше 10 років мають бути проведені в шкідливих умовах. Жінки можуть вийти на пенсію після 45 років при мінімум 15 роках трудового стажу, з яких не менше 7 років і 6 місяців повинні бути в таких умовах.

Також існують пільги для осіб з інвалідністю, включаючи тих, хто має повну або часткову втрату зору. У такому випадку:

Чоловіки можуть вийти на пенсію у віці 50 років при страховому стажі від 15 років.

можуть вийти на пенсію у віці 50 років при страховому стажі від 15 років. Жінки можуть вийти на пенсію у віці 40 років при страховому стажі від 10 років.

Держава передбачає спеціальні умови для окремих категорій громадян з урахуванням специфіки їхньої праці або стану здоров'я.

Хто ще може претендувати на дострокову пенсію в Україні