Кто может уйти на пенсию досрочно
Право на досрочную пенсию имеют работники, которые работают полный рабочий день в условиях, что являются особо вредными и тяжелыми, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Главред".
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Кто может выйти на пенсию раньше:
- Мужчины могут выйти на пенсию после 50 лет, имея минимум 20 лет трудового стажа, из которых не менее 10 лет должны быть проведены во вредных условиях.
- Женщины могут выйти на пенсию после 45 лет при минимум 15 годах трудового стажа, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев должны быть в таких условиях.
Также существуют льготы для лиц с инвалидностью, включая тех, кто имеет полную или частичную потерю зрения. В таком случае:
- Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет при страховом стаже от 15 лет.
- Женщины могут выйти на пенсию в возрасте 40 лет при страховом стаже от 10 лет.
Государство предусматривает специальные условия для отдельных категорий граждан с учетом специфики их труда или состояния здоровья.
Кто еще может претендовать на досрочную пенсию в Украине
Многодетные матери. Женщины, которые воспитывают не менее пяти детей и обеспечивают их уход до достижения возраста 6 лет, могут выйти на досрочную пенсию при наличии трудового стажа не менее 15 лет и достижения возраста 50 лет. Это также касается матерей, которые воспитали детей с инвалидностью.
Военнослужащие. Те, кто воевал и кто получил ранение или инвалидность во время службы, имеют право на досрочную пенсию. Женщины могут выйти на пенсию при наличии 20 лет стажа и достижения 50 лет, а мужчины – с 25 годами стажа и в возрасте 55 лет.
Государственные служащие. Прокуроры, судьи, депутаты и работники системы здравоохранения имеют право на пенсию за выслугу лет. Это возможно при наличии стажа не менее 25 лет, независимо от возраста.
Работники, потерявшие работу. Лица, которые потеряли работу из-за реорганизации, сокращения штата или ликвидации предприятия, могут также претендовать на досрочную пенсию, если они работали в организациях, которые предусматривают такие права, и при прекращении трудовых отношений с этой организацией.