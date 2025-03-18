Что изменится в обслуживании клиентов

Некоторые клиенты начали осторожнее относиться к таким привычным транзакциям, как "сброс денег на карту" родственникам или знакомым, чтобы избежать ненужных рисков, передает 24 Канал со ссылкой на АУБ.

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Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская отметила, что большинство ведущих банков давно используют рискоориентированный подход для анализа клиентов. Поэтому, с 1 февраля не наблюдается существенных изменений в количестве клиентов с высоким уровнем риска из-за новых правил карточных переводов.

По ее словам, в конце 2024 и в начале 2025 года коммерческие банки провели детальную сегментацию клиентской базы, учитывая такие факторы, как социальный статус, наличие информации о доходах и другие важные критерии.

Каждый банк применяет собственные критерии оценки риска при открытии счета и дальнейшего обслуживания клиента. Обычно прогнозы указывают на возможное уменьшение количества клиентов с высоким уровнем риска из-за более жестких требований к финансовой прозрачности. В то же время анализ клиентской базы доказал, что в среднем по рынку доля клиентов высокого риска не превышает 5-7% в одном банке, что само по себе свидетельствует о приемлемом состоянии прозрачности рынка,

– объясняет Анна Довгальская.

Как подготовиться к лимитам на переводы

С 1 июня 2025 года планируется снижение лимита на карточные переводы до 100 тысяч гривен в месяц для клиентов среднего и низкого уровня риска, в то время, как для высокорисковых клиентов лимит останется на уровне 50 тысяч гривен в месяц.

Эксперт поделилась несколькими важными советами, которые помогут клиентам избежать неудобств, связанных с будущими ограничениями на карточные переводы: