Какой официальный курс злотого в Украине сейчас

По состоянию на 17 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,78 гривны (-7 копеек, по сравнению с 17 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Официальное евро после выходных существенно подорожало

Курс злого в банках и обменниках

Согласно данным "Минфина", курс злотого после выходных изменился так:

у банках средний курс покупки составляет – 10,37 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 гривен за злотый (без изменений);

средний курс покупки составляет – 10,37 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 гривен за злотый (без изменений); а в обменниках средний курс покупки – 10,74 гривны за злотый (+5 копеек), продажи – 10,85 (+4 копейки).

Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня

покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 105 гривен;

обойдется в среднем в – 1 105 гривен; в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 085 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сегодня

если сдавать 100 злотых в банк, можно получить в среднем – 1 037 гривен;

можно получить в среднем – 1 037 гривен; при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 074 гривны.

Обратите внимание! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.