Какие есть советы по обмену валюты
Первым из советов по обмена валюты будет выбрать правильное место для этого. Дело в том, что в самом центре города, крупных торговых центрах, аэропортах и вокзалах обычно невыгодный курс. Те, кто работает с обменом валюты в таких местах, рассчитывают на то, что у людей просто не будет выбора, сообщает 24 Канал.
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- Держите определенную сумму обмененной в нужной вам валюту во время путешествий. Эти средства могут понадобиться для проезда в общественном транспорте.
- Лучший период для обмена валюты – бизнес время, когда проходят торги на межбанке с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.
- Дело в том, что в другие часы и праздничные дни обменники и банки ставят менее выгодный курс, чтобы перестраховаться от дефицита той или иной валюты.
- Валюты лучше покупать в начале месяца, ведь в середине и конце месяца происходят выплаты бюджетникам.
Обратите внимание! Перед тем, как снять наличные в банкомате за рубежом, узнайте о комиссии. Иногда снимать маленькую сумму средств в таком случае невыгодно. Также, стоит сравнивать курсы в разных банках и обменниках заранее.