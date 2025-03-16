Какие есть советы по обмену валюты

Первым из советов по обмена валюты будет выбрать правильное место для этого. Дело в том, что в самом центре города, крупных торговых центрах, аэропортах и вокзалах обычно невыгодный курс. Те, кто работает с обменом валюты в таких местах, рассчитывают на то, что у людей просто не будет выбора, сообщает 24 Канал.

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Держите определенную сумму обмененной в нужной вам валюту во время путешествий. Эти средства могут понадобиться для проезда в общественном транспорте.

Эти средства могут понадобиться для проезда в общественном транспорте. Лучший период для обмена валюты – бизнес время , когда проходят торги на межбанке с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

, когда проходят торги на межбанке с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. Дело в том, что в другие часы и праздничные дни обменники и банки ставят менее выгодный курс , чтобы перестраховаться от дефицита той или иной валюты.

, чтобы перестраховаться от дефицита той или иной валюты. Валюты лучше покупать в начале месяца, ведь в середине и конце месяца происходят выплаты бюджетникам.

Обратите внимание! Перед тем, как снять наличные в банкомате за рубежом, узнайте о комиссии. Иногда снимать маленькую сумму средств в таком случае невыгодно. Также, стоит сравнивать курсы в разных банках и обменниках заранее.