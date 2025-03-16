Які є поради щодо обміну валюти

Першою із порад щодо обміну валюти буде обрати правильне місце для цього. Річ у тім, що у самому центрі міста, великих торгових центрах, аеропортах та вокзалах зазвичай невигідний курс. Ті, хто працює з обміном валюти у таких місцях, розраховують на те, що у людей просто не буде вибору, повідомляє 24 Канал.

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Тримайте певну суму обміняною у потрібній вам валюту під час подорожей. Ці кошти можуть знадобитися для проїзду у громадському транспорті.

Ці кошти можуть знадобитися для проїзду у громадському транспорті. Найкращий період для обміну валюти – бізнес час , коли проходять торги на міжбанку з 10:00 до 17:00 у робочі дні.

, коли проходять торги на міжбанку з 10:00 до 17:00 у робочі дні. Річ у тім, що в інші години та святкові дні обмінники та банки ставлять менш вигідний курс , щоб перестрахуватися від дефіциту тієї чи іншої валюти.

, щоб перестрахуватися від дефіциту тієї чи іншої валюти. Валюти краще купувати на початку місяця, адже в середині та кінці місяця відбуваються виплати бюджетникам.

Зверніть увагу! Перед тим, як зняти готівку в банкоматі за кордоном, дізнайтеся про комісію. Інколи знімати маленьку суму коштів у такому випадку невигідно. Також, варто порівнювати курси в різних банках та обмінниках заздалегідь.