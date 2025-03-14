Курс валют у банках

Станом на ранок 14 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін" , купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (без змін проти 13 березня ) та продаж по 41,85 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 44,82 гривні (-8 копійок), продаж – по 45,50 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,60 гривні (-6 копійок), а продати по 41,64 гривні (без змін).

Купівля євро по 45 гривень (-15 копійок), а продаж по 45,24 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,10 гривні (-18 копійок), а дають по 41,73 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

Євро купують по 44,83 гривні (-6 копійок), а продають по 45,43 гривні (+6 копійок).

Який прогноз курсу долара та євро

Як повідомив для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня не варто очікувати суттєвих щодо зміни курсу валют на ринку.

Як додає банки, гривня за останній місяць зміцнилася щодо долара: упродовж січня – лютого офіційний курс долара знизився з 42,02 гривні за долар до 41,43 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, торговельні війни, затіані Дональдом Трампом, лише посилюють внутрішню інфляцію в США і як внаслідок цього можна очікувати певне "пропозиція" курсу цієї валюти.