Какие переводы на карту должны быть обложены налогом

Однако это не касается зарплат, стипендий и выплат от государства, пишет 24 Канал со ссылкой на Телеграф.

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Даже переводы от жены/мужа, друга, сестер или братьев, если считают доходом, должны быть зафиксированы в годовой налоговой декларации об имуществе и доходах и быть обложены налогом. И эти правила не являются новыми.

Обратите внимание! В то же время законодательство предусматривает освобождение от налогообложения денежных переводов на карту от родственников 1 степени родства (жена, муж, родители, дети), если это является подарком или наследством.

Какую сумму переводов можно не облагать налогом

Фокус пишет, что в 2025 году не денежные подарки на сумму до 2 тысяч гривен не подлежат налогообложению. В частности стоимость подарков, которая не должна облагаться, составляет 25% минимальной зарплаты. В 2025 году размер минималки составляет 8 тысяч гривен, поэтому налоги не уплачиваются за подарки до 2 тыс. грн.

Юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко, напомнила, что в 2024 году необлагаемая сумма составляла 1 775 гривен, поскольку минимальная заработная плата на 1 января 2024 года была 7,1 тысячи гривен. Поэтому подарки, которые были получены в прошлом году, облагаются налогом, если они больше чем 1 775 гривен.

Заметьте! Налогообложение осуществляется в том году, когда был получен доход.

Правила налогообложения налогов в 2025 году

Адвокат, управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников объяснил, что в 2025 году действуют следующие ставки налогообложения подарков:

нулевая ставка - для подарков от членов семьи первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, родные братья/сестры, бабушка и дедушка);

5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора - для подарков от лиц, которые не являются родственниками первой или второй степени родства;

18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора - для подарков от нерезидентов.

Эксперт отметил, что физические лица, получившие доход в виде подарка, который облагается налогом по нулевой ставке налога, не обязаны включать стоимость такого подарка в состав общего годового налогооблагаемого дохода.

Важно! Если гражданин получил подарок в 2024 году, то уплатить налог с него он должен в этом году до 1 августа.