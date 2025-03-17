Когда возможны изменения в системе налогообложения

У ведомстве отметили, что никаких решений по увеличению налоговой нагрузки на ФЛП пока нет, информирует 24 Канал.

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По словам представителей Минфина, вопрос реформирования упрощенной системы налогообложения будет рассматриваться только после выполнения ряда предпосылок. В частности, речь идет об обеспечении безопасности использования данных и доступа к информации о финансовых операциях налогоплательщиков.

До этого момента никаких законодательных инициатив по повышению налогов не будет.

Обязательные обсуждения перед любыми изменениями

Минфин также отметил, что любые изменения в налоговой системе будут проходить через публичные обсуждения с участием общественности, бизнеса, представителей власти и международных партнеров.

Только после этого законодательные инициативы могут быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Официальная позиция Минфина

Минфин не планирует повышение налогов для ФЛП,

- отметили в министерстве.

Также там призвали не распространять манипулятивные сообщения из непроверенных источников.