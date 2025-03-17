Коли можливі зміни у системі оподаткування

У відомстві наголосили, що жодних рішень щодо збільшення податкового навантаження на ФОПів наразі немає, інформує 24 Канал.

Дивіться також Чи можна платити податки наперед

За словами представників Мінфіну, питання реформування спрощеної системи оподаткування розглядатиметься лише після виконання низки передумов. Зокрема, мова йде про забезпечення безпеки використання даних та доступу до інформації про фінансові операції платників податків.

До цього моменту жодних законодавчих ініціатив щодо підвищення податків не буде.

Обов’язкові обговорення перед будь-якими змінами

Мінфін також наголосив, що будь-які зміни у податковій системі проходитимуть через публічні обговорення за участю громадськості, бізнесу, представників влади та міжнародних партнерів.

Тільки після цього законодавчі ініціативи можуть бути винесені на розгляд Верховної Ради.

Офіційна позиція Мінфіну

Мінфін не планує підвищення податків для ФОПів,

— наголосили у міністерстві.

Також там закликали не поширювати маніпулятивні повідомлення з неперевірених джерел.