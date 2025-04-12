Які перекази на картку мають бути оподатковані

Однак це не стосується зарплат, стипендій та виплат від держави, пише 24 Канал з посиланням на Телеграф.

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Навіть перекази від дружини/чоловіка, друга, сестер чи братів, якщо вважають доходом, мають бути зафіксовані у річній податковій декларації про майно та доходи та бути оподатковані. І ці правила не є новими.

Зверніть увагу! Водночас законодавство передбачає звільнення від оподаткування грошових переказів на картку від родичів 1 ступеня споріднення (дружина, чоловік, батьки, діти), якщо це є подарунком чи спадщиною.

Яку суму переказів можна не оподатковувати

Фокус пише, що у 2025 році не грошові подарунки на суму до 2 тисяч гривень не підлягають оподаткуванню. Зокрема вартість подарунків, яка не має оподатковуватись, складає 25% мінімальної зарплати. У 2025 році розмір мінімалки складає 8 тисяч гривень, тому податки не сплачуються за подарунки до 2 тис. грн.

Юристка АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко, нагадала, що у 2024 році неоподатковувана сума становила 1 775 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата на 1 січня 2024 року була 7,1 тисячі гривень. Тому подарунки що були отримані торік, оподатковуються, якщо вони більше ніж 1 775 гривень.

Зауважте! Оподаткування здійснюється в тому році, коли було отримано дохід.

Правила оподаткування податків у 2025 році

Адвокат, керівний партнер Evrika Law Андрій Шабельніков пояснив, що у 2025 році діють такі ставки оподаткування подарунків:

нульова ставка — для подарунків від членів родини першого та другого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, рідні брати/сестри, бабуся та дідусь);

5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору — для подарунків від осіб, які не є родичами першого чи другого ступеня споріднення;

18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору — для подарунків від нерезидентів.

Експерт наголосив, що фізичні особи, які одержали дохід у вигляді подарунка, який оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість такого подарунка до складу загального річного оподатковуваного доходу.

Важливо! Якщо громадянин отримав подарунок у 2024 році, то сплатити податок з нього він має в цьому році до 1 серпня.