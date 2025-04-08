Чи штрафуватиме податкова

Що це означає для підприємців і звичайних людей, які продають речі онлайн. Чи буде податкова перевіряти й штрафувати за стару книжку або дитячу коляску, розповідає 24 Канал.

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За словами Южаніної, лише за перші 20 днів березня були ідентифіковані десятки тисяч громадян, які регулярно отримують кошти на особисті рахунки від продажу товарів. Банки та платіжні системи надсилають податковій фіскальні чеки автоматично.

Попри це, наразі ДПС не штрафує – обмежується попередженнями. Продавцям рекомендують реєструвати ФОП або використовувати касові апарати (РРО чи програмні РРО), якщо продаж має ознаки підприємницької діяльності.

Южаніна не виключає, що надалі моніторинг торкнеться навіть тих, хто продає речі кілька разів на рік — наприклад, старий одяг, техніку чи дитячі речі. Водночас вона наголошує: такий підхід виглядає надмірним для людей, які не ведуть бізнес.

Позиція податкової

Після розголосу в ЗМІ податкова відреагувала: у своєму офіційному повідомленні ДПС запевнила, що не штрафує громадян за продаж особистих речей в інтернеті.

У службі наголошують:

одноразовий або нерегулярний продаж особистих речей не є порушенням податкового законодавства;

лише систематичний продаж однотипних товарів може вважатися підприємницькою діяльністю.

Таким чином, якщо ви час від часу продаєте свої речі – хвилюватися не варто. Але якщо це регулярний заробіток, краще оформити свою діяльність офіційно.

Нюанси все ж є – пояснення консультанта

При цьому податковий консультант Михайло Смокович зауважив, що у своїй публікації податкова так і не пояснила, як саме мають декларувати і оподатковувати доходи громадяни, які продають свої особисті речі на платформах типу OLX.

"Раніше працювало мовчазне правило: "отримуєш невеликі суми на картку – тебе ніхто не чіпає". Бо ДПС не мала доступу до твоїх рахунків. Але тепер ситуація змінюється", – зауважує він.

Водночас, за словми консультанта, завдяки автоматизації обміну інформацією з фінансовими установами податкова може отримувати дані про перекази, пов’язані з онлайн-торгівлею. Це вже інший рівень контролю. Відповідно, одна з основних тез про "невидимість" дрібних доходів – більше не працює.

Позитивні аспекти ситуації:

зменшиться кількість "сірих" продавців;

більше ФОПів = більше прозорих угод і податків до бюджету;

споживачам безпечніше купувати в офіційного продавця з чеком, ніж "скиньте на картку, без гарантій".

Втім, поки ситуація з продажем особистих речей юридично залишається в сірій зоні. Закон не звільняє нас від декларування навіть таких доходів.

Особисто я думаю, що найближчі рік-два податкова буде повністю зайнята системними продавцями — тими, хто без ФОП, без чеків, але з тисячами операцій щомісяця. Їх багато. Тому тим, хто раз на рік продав візок, куртку чи телефон – можна дихати вільніше (але обережно),

– зазначив Смокович.

А ось тим, хто вже "на межі" – час виходити з тіні, реєструвати ФОП і працювати з фіскальними чеками.