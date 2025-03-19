Крайні терміни переходу

При цьому податковий консультант Михайло Смокович нагадав, що останній термін для переходу на загальну систему – 20 березня, інформує 24 Канал.

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"Якщо ви плануєте перейти з єдиного податку на загальну систему оподаткування з 1 квітня 2025 року, не забудьте подати заяву до 20 березня", – зазначив Смокович.

Переваги заагальної системи

Перехід на загальну систему дозволяє не сплачувати податки за відсутності доходу, потрібно лише раз на рік подавати звітність.

Важливо! Водночас, якщо ви закриєте ФОП чи відмовитеся від спрощеної системи оподаткування у 2025 році, повернутися до єдиного податку можна буде лише з 2026 року.

Як здійснити перехід

Для тих, хто хоче дізнатися більше, Михайло Смокович підготував інструкції: