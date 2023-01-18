З початком повномасштабної війни уряд впровадив ряд пільг для ФОПів: звільнили від сплати деяких податків, як от сплата ЄСВ та дозволив сплачувати 2% з обороту. Але дехто припинив свою підприємницьку діяльність через що виникла потреба у закритті ФОПу. Як закрити ФОП онлайн під час війни, не виходячи з дому, та офлайн через ЦНАП – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

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Закриття ФОП у Дії

Цей спосіб займе у вас всього 2 хвилини. Процес значно спростили. Раніше потрібно було заповнювати 58 полів, тепер – всього 12.

1. Вам знадобиться цифровий електронний підпис. Його можна зробити у ЦНАПі, Приватбанку або іншій установі, акредитованій для сертифікації ключів. Зі списком таких установ можна ознайомитися на сайті Центрального засвідчувального органу. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та заповнити реєстраційну картку.

2. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

3. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Уся важлива інформація вже зберігається в системі – ви маєте лише перевірити чи вона правильна та підписати заяву за допомогою вашого електронного підпису, йдеться на сайті Дія.

4. Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.

5. Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОПа з’явиться у кабінеті. Також його відправляють електронною поштою.



Інструкція як закрити ФОП онлайн під час війни / Інфографіка 24 каналу

Довідка: Дія – це сервіс з державними послугами онлайн. Він дає доступ до різного роду послуг від оформлення ФОПа, отримання довідок до послуги при народженні дитини тощо. Також додаток можна використовувати, щоб пред'явити документи: паспорт, водійське посвідчення, документи на автомобіль тощо.

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Про що варто пам'ятати

Закрити ФОПа можна лише за умови, що ви сплатили всі податки, навіть за місяць, коли закриваєте. У державній фіскальній службі потрібно дізнатися чи є у вас непогашені податки та сплатити, якщо такі є. Тільки тоді вас знімуть з обліку у Центрі обслуговування платників податків за місцем реєстрації. У Дії пояснюють як це відбувається.

Зауважимо, що у зв'язку з воєнним станом ФОП може не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі йому не нараховуватиметься страховий стаж, котрий потрібен для виходу на пенсії. Також зараз діє пільга зі сплатою 2% податку від доходу, котру планують скасувати навесні цього року. Рішення вже погодили на рівні Мінфіну та МВФ.

Для ФОПів на спрощеній системі

Ви маєте сплатити єдиний податок за місяць, у якому закрили ФОП, або за квартал, якщо були у 3 групі єдиного податку.

Після сплати треба подати декларацію платника єдиного податку за квартал, у якому було закрито ФОП (наприклад, якщо ви припинили діяльність ФОПу в травні, слід подати декларацію за II квартал). Подати декларацію можна протягом 40 днів після закінчення кварталу.

Для ФОПів на загальній системі

Ви маєте подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи протягом 30 днів після закриття ФОПу. Ця звітність подається за період з початку року до дня, коли ви закрили ФОП.

Протягом 10 днів після подання звітності ви маєте сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Зверніть увагу! Це все можна зробити онлайн у Кабінеті платника податків.

Крім сплати податків й подання звітності важливо:

Якщо ви маєте ліцензію (наприклад, на продаж алкоголю або сигарет) – її слід анулювати.

Після припинення діяльності потрібно також закрити всі банківські рахунки ФОПа.

Як закрити ФОП офлайн особисто

Вам знадобиться номер платника податків (Реєстраційний номер облікової картки платника податків – РНОКПП).

Заяву треба подати до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Послуга безкоштовна.

Для цього заповніть та підпишіть заяву, завантаживши її форму – тут.

"Сплячі" ФОПи ж часто-густо зареєстровані далеко від нинішнього місця проживання чи перебування власне підприємця. Тут можливий варіант – завірити підпис на заяві у нотаріуса і відправити документ держреєстратору листом з повідомленням про вручення. Для цього потрібна точна адреса підрозділу податкової та певна кількість грошей для оплати послуг нотаріуса.

Після цього потрібно буде виконати всі ті кроки, що й онлайн-способом: сплатити всі податки та борги, подати звітність, знятися з обліку в податковій, анулювати ліцензії, якщо такі є та закрити банківський рахунок.