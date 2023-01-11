Чому хочуть позбутись "зарплатних ФОПів"

На думку Гетманцева використання спрощеної системи для ухилення від сплати зарплатних податків суперечить зобов'язанням України на шляху до вступу до ЄС.

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Данило Гетманцев Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Поєднати не вийде. Війна, звичайно, не найкращий час займатися боротьбою із "зарплатними ФОП". І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять – низький уклін та слава Богу. Але очевидно, що Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення.

Два можливі сценарії

Гетманцев зазначив, що зараз уряд розглядає два шляхи мінімізації ухилення від податків з використанням спрощеної системи оподаткування.

Перши сценарій

Розробка певних критеріїв пов'язаності, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах.

Скажімо, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОПів з ідентичною діяльністю з надання послуг одній й тій же юрособі, або коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові,

– пояснив Гетманцев.

Другий сценарій

Заборона ФОП третьої групи єдиного податку у принципі працювати з юридичними особами. Але нардеп одразу підкреслив що такий варіант досить радикальний, тому він би розглядав перший, більш м'який.

Коли чекати на можливі зміни

Гетманцев розповів, вище згадані процеси повинні відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25% (на сьогодні вона становить 42%).

Тобто я вважаю, що знижувати зарплатні податки доцільно за умови одночасної детінізації зарплат,

– зазначив він.

Нагадаємо! У зв'язку з воєнним станом ФОП може не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі йому не нараховуватиметься страховий стаж, котрий потрібен для виходу на пенсії. До слова, у 2023 році мінімальний розмір складає 30 років.