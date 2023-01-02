Податки для ФОПів у січні

Єдиний податок

Єдиний податок для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень).

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Для 2 групи ЄП складає 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень). ФОПи 3 групи продовжать сплачувати, як і раніше 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.

Зверніть увагу! У зв'язку з воєнним станом підприємець може не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі йому не нараховуватиметься страховий стаж, котрий потрібен для виходу на пенсії. До слова, цьогоріч мінімальний розмір страхового стажу зріс до 30 років.

Ліміти річного доходу

Ліміт доходів фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування – це гранична межа заробітку ФОПа, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування. Показник прив'язаний до мінімальної зарплати.