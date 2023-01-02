Налоги для ФЛП в январе
Единый налог
Единый налог для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен).
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Для 2 группы ЕН составляет 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен). ФЛП 3 группы продолжат платить по-прежнему 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.
Единый социальный взнос (ЕСВ)
Ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.
Лимиты годового дохода
Лимит доходов физического лица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения – это предельный предел заработка ФЛП, при превышении которого его могут перевести на общую систему налогообложения. Показатель привязан к минимальной зарплате.
- Для 1 группы – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты;
- 2 группы – 5 587 800 гривен, или 834 минимальные зарплаты;
- 3 группы (одинаково для плательщиков и неплательщиков НДС) – 7 818 900 гривен, или 1 167 минималок.