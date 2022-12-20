Налоги и изменения для ФЛПов

Для предпринимателей в следующем году практического ничего не изменится, поскольку не возрастут показатели, к которым привязан ЕСВ и единый налог (ЕП). А вот налог в 2% от дохода отменят. Это произойдет, скорее всего, весной.

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Такое решение правительство объяснило существенным недополучением бюджета и созданием схем легализации незаконно полученных средств. Эта льгота также распространялась и на игорный бизнес, что нардепы считали нечестным.

ФЛП 1 группы: единый налог – 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен); лимит годового дохода – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты.

единый налог – 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен); лимит годового дохода – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты. ФЛП 2 группы: единый налог – 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен, или 834 минимальных зарплат.

единый налог – 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен, или 834 минимальных зарплат. ФЛП 3 группы: единый налог – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, или 3% от суммы доходов для плательщиков НДС; лимит годового дохода – 7 818 900 гривен, или 1 167 минималок (одинаково для плательщиков и неплательщиков НДС).

Обратите внимание! Ставка единого налога остается неизменной для тех, у кого 3 группа. То есть такие ФЛПы в 2023 году будут платить так же, как и в этом году – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Налоги в бюджете-2023

В бюджете-2023 чиновники оставили без изменений налог на доходы и прибыль, военный сбор. Они по-прежнему составят 18% и 1,5% соответственно. А вот размер акциза вырос.

На табак налог составит 20% – 2 097,12 гривны тысячу штук.

налог составит 20% – 2 097,12 гривны тысячу штук. На алкоголь тоже будет составлять 20% – 133,31 гривны за литр 100% спирта тысячи литров, акциз на пиво – 59,82 гривны за литр 100% спирта.

НДС на топливо

Также в следующем году вернется акциз на горючее, однако его размер будет различаться для разных видов:

52 евро – для автогаза,

100 – для горючего.

Однако такой размер налога будет действовать на период военного и чрезвычайного положения, но не позднее 1 июля 2023 года. После этого ставка НДС вернется к уровню 20%, а акцизы – к 213 евро и 140 евро за 1000 литров на бензин и дизельное топливо соответственно.

Обратите внимание! Законопроект №7668-д содержит исключение для горючего на нужды военных. Если заказчиком такого горючего является Минобороны, акциз будет составлять 0 евро за 1000 литров.

Внедрят ли реформу "10-10-10"

Поскольку в бюджете на следующий год мы видим разный размер налога, это означает, что ждать внедрения реформы "10-10-10" не стоит. Вместе с тем недавно у Зеленского рассказали, при каких условиях готовы вернуться к этой реформе.

При полной ликвидации всех льгот и дифференцированных ставок, повышение ряда налогов реформа может произойти. Если нардепы успеют проголосовать за изменения в течение года, то "10-10-10" сможем увидеть не раньше, чем в 2024 году, ведь размер налога на текущий год уже определен.

Среди компенсаторов, рассматривающих в ОП – введение прогрессивной ставки на ренту на добычу полезных ископаемых (руда, газ, нефть, уголь), более высокие акцизы на горючее и алкоголь, а также налоги на загрязнение, в частности металлургическую пыль.

Напомним! Концепция "10-10-10" предусматривает снижение ставок налога на доходы физлиц, на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость – до 10%. Также полная отмена единого социального взноса (ЕСВ) и повышение ставки военного сбора вдвое с 1,5% до 3%.

Горючее и генераторы

До весны 2023 года правительство приняло законопроекты, которые позволяют ввозить генераторы без пошлины и НДС, но есть условие – владельцы бизнеса должны платить экологический налог на использование генератора, когда предприятие использует более 200 тонн горючего в год для его работы.

По состоянию на 19 декабря украинцы завезли 510,3 тысяч генераторов, из которых:

239, 9 тысяч завезли на льготных условиях с применением нулевой пошлины.

92% завезенных генераторов приобрели юридические лица,

8%, или 18,6 тысяч – физические. Поскольку генераторы работают на горючем, то правительство также разрешило предпринимателям хранить до 2 тонн горючего без лицензии и других разрешительных документов. В то же время для хранения более двух тонн горючего компаниям потребуется подавать декларацию в налоговую. Раньше субъектам хозяйствования запрещено хранить более 5 литров горючего для собственных нужд без соответствующих лицензий. Важно! Вышеупомянутые нормы не относятся к АЗС, оптовикам и нефтеперерабатывающим заводам. При этом изменения будут вводиться на период действия военного положения, а соответствующий закон планируется принять до конца года.

Налог на пай

Из-за того, что около трети земли находится в "серой аренде", нардепы приняли изменения, согласно которым селяне и фермеры с 2023 года будут платить минимальное налоговое обязательство (МНО) за свой пай. Будет платить арендодатель или сам собственник пая – зависит от того, есть ли официальный договор аренды.

Если договор об аренде есть, то МНО платит арендатор.

есть, то МНО платит арендатор. Если нет – владелец пая.

Также предполагается, что для арендодателей и арендаторов, честно уплачивающих налоги, ничего не изменится, ведь введение МНС не должно привести к увеличению их налоговых обязательств.

Каков будет размер налога

Владелец пая, не имеющего официального договора об аренде, должен будет платить в среднем 1,5 тысячи гривен в бюджет общины. Формула расчета МНО зависит от того, проведена ли нормативная денежная оценка земельного участка (пая) или нет.

Если нормативно денежная оценка произведена: МНО = НДОу x К x М/12.

МНО – минимальное налоговое обязательство;

НГОу – нормативная денежная оценка соответствующего земельного участка с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным действующим Кодексом для взимания платы за землю;

К – коэффициент, составляющий 0,05;

М – количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде, пользовании на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) налогоплательщика.

Если нормативно денежная оценка не произведена: МНО = НГО x S x К x М/12.

МНО – минимальное налоговое обязательство;

НДО – нормативная денежная оценка 1 гектара пашни по Автономной Республике Крым или по области с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным действующим Кодексом для взимания платы за землю;

S – площадь земельного участка, гектарах;

К – коэффициент, составляющий 0,05;

М – количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде, пользовании на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) налогоплательщика.

Налог должны уплачивать лица, которые владеют или взяли в аренду: