Речь о законах 8196 да 8197 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. За законы соответственно проголосовали 331 и 332 нардепа.

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На законодательном уровне внедряется ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink без пошлин и НДС. В том числе для физлиц. Норма будет действовать до мая 2023 года,

– сообщил депутат Ярослав Железняк.

Во втором чтении учли правку по поводу распространения такого увольнения и для почтовых и экспресс-отправлений.

Ограничение топлива

Депутаты также поддержали возможность хранить топливо без лицензии. По настоянию правительства, до 2000 л. О больших объемах нужно будет сообщить по декларативному принципу налоговую.

"Освободили техническую помощь Energy Community от НДС и пошлины ввоз оборудования для возобновления поставок энергии" – добавил Железняк.

Речь идет о ввозе оборудования для восстановления энергетических объектов. В Энергетическое сообщество входят члены Евросоюза и третьи страны.

Обратите внимание! Только на июль в Украине было зарегистрировано более 12 тысяч терминалов Starlink.