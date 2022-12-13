Мова про закони 8196 та 8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. За закони відповідно проголосували 331 та 332 нардепів.

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На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023 року,

– повідомив депутат Ярослав Железняк.

У другому читанні врахували правку щодо розповсюдження такого звільнення і для поштових та експрес-відправлень.

Обмеження щодо пального

Депутати також підтримали надання можливості зберігати пальне без ліцензії. За наполяганням уряду, до 2000 літрів. Про більші обсяги треба буде повідомити по декларативному принципу податкову.

"Звільнили технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії", – додав Железняк.

Йдеться про ввезення обладнання для відновлення енергетичних об'єктів. В Енергетичне співтовариство входять члени Євросоюзу та треті країни.

Зверніть увагу! Лише станом на липень в Україні було зареєстровано понад 12 тисяч терміналів Starlink.