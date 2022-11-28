В Государственной налоговой службе подчеркивают, что в случае нарушения бизнес могут оштрафовать на 500 тысяч гривен. Однако для ряда предприятий здесь существуют исключения.

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Как избежать штрафов и хранить топливо законно

В разъяснении ГНСУ говорится, что субъекты хозяйствования, в том числе иностранные, которые действуют через свои зарегистрированные постоянные представительства, должны получить лицензию на право хранения топлива на каждое такое место хранения.

В то же время, хранить топливо для собственных нужд без соответствующей лицензии имеют право следующие предприятия:

которые полностью содержатся на средства государственного или местного бюджета;

предприятия, учреждения и организации системы государственного резерва;

компании, хранящие топливо для собственных производственно-технологических нужд, исключительно на нефте- и газодобывающих площадках, буровых платформах и не для реализации горючего через места розничной торговли.

Кроме того, бизнес может хранить топливо без получения такой лицензии непосредственно в местах производства, розничной или оптовой торговли топливом, однако при наличии лицензии на его реализацию.

При этом в ГНСУ добавили, что во время действия военного положения лицензии на хранение горючего, по которым не был уплачен очередной платеж и/или истек срок ее действия, считаются действующими.

К слову, субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение топлива исключительно в потребительской таре до 5 литров, лицензию на хранение топлива получать не должны. Других исключений касательно лицензирования хранения топлива законодательство не предусматривает.

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