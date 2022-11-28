У Державній податковій службі наголошують, що у разі порушення бізнес можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень. Проте, для низки підприємств тут існують винятки.

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Як уникнути штрафів і зберігати пальне законно

У роз'ясненні ДПСУ йдеться, що суб'єкти господарювання, зокрема й іноземні, що діють через свої зареєстровані постійні представництва, повинні одержати ліцензію на право зберігання пального на кожне таке місце зберігання.

Водночас, зберігати паливо для власних потреб без відповідної ліцензії мають право такі підприємства:

які повністю утримуються коштом державного або місцевого бюджету;

підприємства, установи та організації системи державного резерву;

компанії, що зберігають пальне для власних виробничо-технологічних потреб, винятково на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах та не для реалізації пального через місця роздрібної торгівлі.

Крім того, бізнес може зберігати паливо без отримання такої ліцензії безпосередньо у місцях його виробництва, роздрібної або оптової торгівлі пальним, проте за наявності ліцензії на його реалізацію.

При цьому у ДПСУ додали, що під час дії воєнного стану ліцензії на зберігання пального, за якими не було сплачено чергового платежу та/або закінчився термін її дії, вважаються чинними.

До слова, суб'єкти господарювання, які здійснюють зберігання пального винятково у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на зберігання пального отримувати не повинні. Інших винятків щодо ліцензування зберігання пального законодавство не передбачає.

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