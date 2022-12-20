Податки та зміни для ФОПів

Для підприємців у наступному році практичного нічого не зміниться, оскільки не зростуть показники до котрих прив'язаний ЄСВ та єдиний податок (ЄП). А от податок у 2% від доходу скасують. Це відбудеться скоріш за все навесні.

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Таке рішення уряд пояснив суттєвим недоотримання бюджету та створенням схем легалізації незаконно здобутих коштів. Ця пільга також розповсюджувалась й на гральний бізнес, що нардепи вважали не чесним.

ФОП 1 групи: єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати.

єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати. ФОП 2 групи: єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати.

єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати. ФОП 3 групи: єдиний податок – 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, або 3% від суми доходів для платників ПДВ; ліміт річного доходу – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок (однаково для платників та неплатників ПДВ).

Зверніть увагу! Ставка єдиного податку залишиться незмінною для тих, у кого 3 група. Тобто такі ФОПи у 2023 році будуть сплачувати, так само як і цьогоріч – 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Податки в бюджеті-2023

У бюджеті-2023 урядовці залишили без змін податок на доходи та прибуток, військовий збір. Вони як і раніше складатимуть 18% та 1,5% відповідно. А от розмір акцизу таки зріс.

На тютюн податок складатиме 20% — 2 097,12 гривні тисячу штук.

податок складатиме 20% — 2 097,12 гривні тисячу штук. На алкоголь теж становитиме 20% — 133,31 гривні за літр 100% спирту тисячі літрів, акциз на пиво – 59,82 гривні за літр 100% спирту.

ПДВ на пальне

Також у наступному році повернеться акциз на пальне, однак його розмір різнитиметься для різного його виду:

52 євро – для автогазу,

100 – для пального.

Однак такий розмір податку діятиме на період військового та надзвичайного стану, але не пізніше 1 липня 2023 року. Після цього ставка ПДВ повернеться до рівня 20%, а акцизи – до 213 євро та 140 євро за 1000 літрів на бензин і дизельне пальне відповідно.

Зверніть увагу! Законопроєкт № 7668-д містить вийняток для пального на потреби військових. Якщо замовником такого пального є Міноборони, акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів.

Чи запровадять реформу "10-10-10"

Оскільки у бюджеті на наступний рік ми бачимо різний розмір податку, то це означає, що чекати на впровадження реформи "10-10-10" не варто. Разом з тим, нещодавно у Зеленського розповіли за яких умов готові повернутись до цієї реформи.

За повної ліквідації усіх пільг та диференційованих ставок, підвищення низки податків реформа може таки відбутись. Якщо нардепи встигнуть проголосувати за зміни протягом року, то ми "10-10-10" зможемо побачити не раніше, ніж у 2024 році, адже розмір податку на поточний рік вже визначено.

Серед компенсаторів, які розглядають в ОП, – запровадження прогресивної ставки на ренту на видобуток корисних копалин (руда, газ, нафта, вугілля), вищі акцизи на пальне та алкоголь, а також податки на забруднення, зокрема металургійний пил.

Нагадаємо! Концепція "10–10–10" передбачає зниження ставок податку на доходи фізосіб, на прибуток підприємств та податку на додану вартість – до 10%. Також повне скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ) та підняття ставки військового збору вдвічі з 1,5% до 3%.

Пальне та генератори

До весни 2023 року уряд ухвалив законопроєкти, котрі дозволяють ввозити генератори без мита та ПДВ, але є умова – власники бізнесу повинні сплачувати екологічний податок використання генератора, коли підприємство використовує понад 200 тонн пального на рік для його роботи.

Станом на 19 грудня українці завезли 510,3 тисячі генераторів, з яких:

​239, 9 тисячі завезли на пільгових умовах із застосуванням нульового мита.

92% завезених генераторів придбали юридичні особи,

8% або 18,6 тисячі – фізичні. Оскільки генератори працюють на пальному, то уряд також дозволив підприємцям зберігати до 2 тонн пального без ліцензії та інших дозвольних документів. Водночас для зберігання більш ніж двох тонн пального компаніям буде потрібно подавати декларацію у податкову. Раніше суб'єктам господарювання заборонено зберігати понад 5 літрів пального для власних потреб без відповідних ліцензій. Важливо! Вище згадані норми не стосуються АЗС, оптовиків та нафтопереробних заводів. При цьому, зміни вводитимуться на період дії воєнного стану, а відповідний закон планують прийняти до кінця року.

Податок на пай

Через те, що близько третини землі перебуває у "сірій оренді", нардепи ухвалили зміни згідно з якими, селяни та фермери з 2023 року будуть сплачувати мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) за свій пай. Буде сплачувати орендодавець чи сам власник паю – залежить від того, чи є офіційний договір оренди.

Якщо договір про оренду є, то МПЗ сплачує орендар.

є, то МПЗ сплачує орендар. Якщо немає – власник паю.

Також передбачається, що для орендодавців та орендарів, які чесно сплачують податки, нічого не зміниться, адже введення МПЗ не повинно призвести до збільшення їх податкових зобов’язань.

Яким буде розмір податку

Власник паю, який не має офіційного договору про оренду, повинен буде сплачувати в середньому 1,5 тисячі гривень у бюджет громади. Формула розрахунку МПЗ залежить від того, проведена нормативна грошова оцінка земельної ділянки (паю) чи ні.

Якщо нормативно грошова оцінка проведена: МПЗ = НГОд x К x М / 12.

МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;

НГОд – нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю;

К – коефіцієнт, який становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Якщо нормативно грошова оцінка не проведена: МПЗ = НГО x S x К x М / 12.

МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;

НГО – нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю;

S – площа земельної ділянки, гектарах;

К – коефіцієнт, що становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Податок повинні сплачувати особи, які володіють, або взяли в оренду ділянки: