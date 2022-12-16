Тож 24 канал вирішив з'ясувати, які з цих пільг будуть актуальні й у наступному, 2023 році, а що уряд планує скасувати вже найближчими місяцями.

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Які податки заклали у бюджет

Ліміти річного доходу та розмір ЄСВ залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для тих хто втратив працездатність відповідно. Однак у бюджеті на наступний рік не передбачені підвищення цих категорій, тож вони будуть на рівні 6 700 гривень та 2 684 гривень.

Єдиний податок

Сума єдиного податку (ЄП) для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму, відтак у наступному році це буде 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень). Що стосується ЄП для підприємців у котрих 2 група, то – це 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень)

Зверніть увагу! Ставка залишиться незмінною для тих, у кого 3 група. Тобто такі ФОПи у 2023 році будуть сплачувати так само, як і цьогоріч – 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Розміри ЄСВ у 2023 році будуть складати 1 474 гривень та 22 110 гривень на місяць – мінімальний та максимальний відповідно. Таким чином ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.

У зв'язку з воєнним станом підприємець може не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі йому не нараховуватиметься страховий стаж, котрий потрібен для виходу на пенсії. До слова, у наступному році мінімальний розмір страхового стажу зросте до 30 років.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев раніше в інтерв'ю 24 каналу розповів, що уряд не планує скасовувати добровільну сплату ЄСВ підприємцями.

Данило Гетманцев Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Це питання совісті того підприємця, який працює десь там на Франківщині і сплачує податок чи ні. Я переконаний, що повинен сплачувати, але не можу юридично від нього це вимагати.

Ліміти річного доходу

Ліміт доходів фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування є граничною межею заробітку ФОПа, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування. Показник прив'язаний до мінімальної зарплати, тож у 2023 році ліміти будуть такими:

1 група ФОП – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати;

2 група – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати;

3 група (однаково для платників та неплатників ПДВ) – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок.

Які пільги ще залишаться, а які скасують

Податок 2% від доходу

Якщо добровільну сплату ЄСВ уряд планує залишити, то от пільгу зі сплатою 2% податку від доходу таки скасують у наступному році. Таке рішення, зі слів Гетманцева, вже погодили на рівні Мінфіну та МВФ. Скоріш за все це станеться з 1 березня 2023 року.

Скасування пільги для підприємців в уряді пояснили створення схем легалізації незаконно здобутих коштів та недотримання чималої суми у бюджет.

За близько 8 місяців дії пільгового оподаткування держбюджет недоотримав близько 7 мільярдів гривень,

– зауважив Гетманцев.

Нардеп із податкового комітету ВР Мар’ян Заблоцький, в інтерв'ю виданню ЕП, підкреслив, що 2% – це замало навіть для офшорних зон. "Це створило цілу купу схем з легалізації незаконно здобутих коштів, а також призвело до того, що з України вимивалася валюта", – пояснив він.

Також нагадаємо, що пільга розповсюджувалась й на гральний бізнес, який теж міг сплачувати 2% від доходу замість від звичних 20–30%. Заблоцький наголосив, що такий податок у 2% для грального бізнесу – найнижчий у світі.

Мар’ян Заблоцький Економіст, нардеп IX скликання з податкового комітету Верховної Ради В Україні діють такі ставки оподаткування грального бізнесу: 30% від доходу лотерей, 18% від доходу казино і букмекерів, 10% від доходу залів гральних автоматів. А пропонується всім зробити по 10%.

Що відомо про податок 2% від доходу 15 березня парламент ухвалив закон №7137-д, який компаніям з оборотом до 10 мільярдів гривень дозволили переходити на спрощену систему оподаткування, як на умовах для 3 групі ФОП. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 3 групи за ставкою 2% доходу – календарний місяць. ФОПи 3 групи – подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду. Детальніше про особливості застосування спрощеної системи оподаткування, читайте тут.

Реформа 10-10-10 – чи чекати на неї у 2023 році

Концепція "10–10–10" передбачала зниження ставок податку на доходи фізосіб, на прибуток підприємств та податку на додану вартість – до 10%. Також повне скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ) та підняття ставки військового збору вдвічі з 1,5% до 3%.

Однак у бюджеті-2023 залишили податок на доходи, прибуток та військовий збір залишили без змін – 19,5%.

Ярослав Железняк Народний депутат України IX скликання Дива не сталося, і балачки про "все по 10" залишились балачками. Жодних податкових змін там не заплановано. Це легко побачити з Проєкту Бюджету на 2023 рік.

Тож у наступному році податок на доходи та прибуток будуть без змін: