Так что 24 канал решил выяснить, какие из этих льгот будут актуальны и в следующем, 2023 году, а что правительство планирует отменить уже в ближайшие месяцы.

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Какие налоги заложили в бюджет

Лимиты годового дохода и размер ЕСВ зависит от минимальной зарплаты и прожиточного минимума для потерявших трудоспособность соответственно. Однако в бюджете на следующий год не предусмотрено повышение этих категорий, поэтому они будут на уровне 6 700 гривен и 2 684 гривен.

Единый налог

Сумма единого налога (ЕН) для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума, поэтому в следующем году это будет 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен). Что касается ЕН для предпринимателей у которых 2 группа, то это 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен).

Обратите внимание! Ставка останется неизменной для тех, у кого 3 группа. То есть такие ФЛП в 2023 году будут платить так же, как и в этом году – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Единый социальный взнос (ЕСВ)

Размеры ЕСВ в 2023 году будут составлять 1474 гривен и 22110 гривен в месяц – минимальный и максимальный соответственно. Таким образом, ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.

В связи с военным положением предприниматель может не платить ЕСВ Однако в таком случае ему не будет начисляться страховой стаж, который необходим для выхода на пенсии. Кстати, в следующем году минимальный размер страхового стажа вырастет до 30 лет.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев ранее в интервью 24 каналу рассказал, что правительство не планирует упразднять добровольную уплату ЕСВ предпринимателями.

Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Это вопрос совести того предпринимателя, который работает где-то там на Франковщине и платит налог или нет. Я убежден, что я должен платить, но не могу юридически от него это требовать.

Лимиты годового дохода

Лимит доходов физического лица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения является пределом заработка ФЛП, при превышении которого его могут перевести на общую систему налогообложения. Показатель привязан к минимальной зарплате, поэтому в 2023 году лимиты будут следующими.

1 группа ФЛП – 1 118 900 гривен или 167 размеров минимальной зарплаты;

2 группа – 5 587 800 гривен или 834 минимальных зарплат;

3 группа (равно для плательщиков и неплательщиков НДС) – 7 818 900 гривен или 1 167 минималок.

Какие льготы еще останутся, а какие отменят

Налог 2% от дохода

Если добровольную уплату ЕСВ правительство планирует оставить, то вот льготу с уплатой 2% налога от дохода все же отменят в следующем году. Такое решение, по словам Гетманцева, уже согласовано на уровне Минфина и МВФ. Скорее всего это произойдет с 1 марта 2023 года.

Отмена льготы для предпринимателей в правительстве объяснили создание схем легализации незаконно полученных средств и несоблюдение немалой суммы в бюджет.

За около 8 месяцев действия льготного налогообложения госбюджет недополучил около 7 миллиардов гривен,

– заметил Гетманцев.

Нардеп из налогового комитета ВР Марьян Заблоцкий в интервью изданию ЭП подчеркнул, что 2% – это слишком мало даже для оффшорных зон. "Это создало целый ворох схем по легализации незаконно добытых средств, а также привело к тому, что из Украины вымывалась валюта", – пояснил он.

Также напомним, что льгота распространялась и на игорный бизнес, который тоже мог платить 2% от дохода вместо привычных 20–30%. Заблоцкий подчеркнул, что такой налог в 2% для игорного бизнеса – самый низкий в мире.

Марьян Заблоцкий Экономист, нардеп IX созыва из налогового комитета Верховной Рады В Украине действуют следующие ставки налогообложения игорного бизнеса: 30% от дохода лотерей, 18% от дохода казино и букмекеров, 10% от дохода залов игровых автоматов. А предлагается всем сделать по 10%.

Что известно о налоге 2% от дохода 15 марта парламент принял закон №7137-д, который компаниям с оборотом до 10 миллиардов гривен позволили переходить на упрощенную систему налогообложение, как на условиях для 3 группе ФЛП. Налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога 3 группы по ставке 2% дохода – календарный месяц. ФЛП 3 группы – представляют в контролирующий орган налоговую декларацию плательщика единого налога в сроки, установленные для месячного налогового (отчетного) периода. Подробнее об особенностях применения упрощенной системы налогообложения, читайте здесь.

Реформа 10–10–10 – ждать ли ее в 2023 году

Концепция "10–10–10" предусматривала снижение ставок налога на доходы физлиц, на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость – до 10%. Также полная отмена единого социального взноса (ЕСВ) и повышение ставки военного сбора вдвое с 1,5% до 3%.

Однако в бюджете-2023 оставили налог на доходы, прибыль и военный сбор оставили без изменений – 19,5%.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины IX созыва Чуда не произошло, и разговоры о "все по 10" остались болтовней. Никаких налоговых изменений там не запланировано. Это легко увидеть из Проекта Бюджета на 2023 год.

Так что в следующем году налог на доходы и прибыль будут без изменений: