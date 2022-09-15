Налоги в 2023 году
В следующем году налог на доходы, прибыль и военный сбор останутся без изменений. Налог и сбор на доходы физических лиц будет составлять 19,5%, а налог на прибыль предприятий (основная ставка) – 18%.
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- Налог на доходы физических лиц – 18%.
- Военный сбор – 1,5%.
Чуда не произошло, и разговоры о "все по 10" остались болтовней. Никаких налоговых изменений там не запланировано. Это легко увидеть из Проекта Бюджета на 2023 год,
– написал нардеп Ярослав Железняк.
Что известно о налоге "10-10-10"
- Концепция "10-10-10" предусматривает снижение ставок налога на доходы физлиц, на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость – до 10%.
- Полная отмена единого социального взноса (ЕСВ).
- Поднятие ставки военного сбора вдвое с 1,5% до 3%.
На фоне уменьшения ставок налогов предлагается отменить все налоговые льготы, усилить ответственность за нарушение налогового законодательства и предоставить Государственной налоговой службе доступ к информации о банковских счетах налогоплательщиков, а значит отменить банковскую тайну.
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Налог на доходы и прибыль в 2023 году / Скриншот с телеграммы Ярослава Железняка
К слову, изменения претерпели акцизы. К примеру, на табак он вырастет на 20% до 2 097,12 гривны тысячу штук. Также в следующем году вернется акциз на горючее, однако его размер будет отличаться для разного вида: 52 евро – для автогаза, 100 – для горючего.