Податки у 2023 році

У наступному році податок на доходи, прибуток та військовий збір залишаться без змін. Податок та збір на доходи фізичних осіб так і складатиме 19,5%, а податок на прибуток підприємств (основна ставка) – 18%.

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Податок на доходи фізичних осіб – 18%.

Військовий збір – 1,5%.

Дива не сталося, і балачки про "все по 10" залишились балачками. Жодних податкових змін там не заплановано. Це легко побачити з Проєкту Бюджету на 2023 рік,

– написав нардеп Ярослав Железняк.

Що відомо про податок "10–10–10"

Концепція "10–10–10" передбачає зниження ставок податку на доходи фізосіб, на прибуток підприємств та податку на додану вартість – до 10%.

– до 10%. Повне скасування єдиного соціального внеску ( ЄСВ ).

). Підняття ставки військового збору вдвічі з 1,5% до 3%.

На тлі зменшення ставок податків пропонується скасувати всі податкові пільги, посилити відповідальність за порушення податкового законодавства і надати Державній податковій службі доступ до інформації про банківські рахунки платників податків, отже скасувати банківську таємницю.

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Податок на доходи та прибуток у 2023 році / Скриншот з телеграму Ярослава Железняка

До слова, змін зазнали акцизи. Наприклад, на тютюн він зросте на 20% до 2 097,12 гривні тисячу штук. Також у наступному році повернеться акциз на пальне, однак його розмір різнитиметься для різного його виду: 52 євро – для автогазу, 100 – для пального.

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