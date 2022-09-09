Там ви можете придбати цифрові активи дебетовою та кредитною гривневою карткою Mastercard або Visa. Gate.io працює з 2013 року й нині об'єднує понад 10 мільйонів осіб зі 130 країн світу. Добовий обсяг торгів у середньому становить 1 мільярд доларів.

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Що відомо про GEO Pay та Gate.io



GEO Pay – це зручний український мультивалютний сервіс, який об'єднує р2р-платежі та фінансові операції з поповнення/виводу фіатних коштів і подальшому їх обміну на криптоактиви або навпаки на біржах-партнерах. Gate.io — одна з найбільших і найстаріших криптовалютних платформ. Поява UAH, як валюти для розрахунку, та оновлений україномовний інтерфейс свідчать про те, що Україна стала важливою частиною криптоспільноти та серйозним гравцем в блокчейн-економіці.

Завдяки співпраці між криптобіржею Gate.io та мультивалютним сервісом GEO Pay, українські користувачі можуть купити популярні криптоактиви, такі як BTC, ETH, USDT напряму за гривню. Загалом на Gate.io розміщено понад 1 500 криптовалют з високою ліквідністю, що формують понад 2 800 торгових пар.

Як купити криптовалюту на Gate.io через платіжний шлюз GEO Pay

Зараз ви можете придбати Біткоін, стейблкоіни або альткоіни за допомогою гривневих кредитних і дебетових карток напряму. Функціонал поповнення біржі з балансу GEO Pay перебуває у розробці й згодом буде доступним.

Дотримуйтесь цих простих інструкцій:

1. Створіть обліковий запис на криптобіржі Gate.io (якщо ви ще не користувались нею). Нові користувачі повинні пройти процедуру KYC.

2. Перейдіть на сторінку Купуйте криптовалюту та оберіть метод оплати карткою.

3. Виберіть криптовалюту, яку хочете отримати.

4. Виберіть суму в українських гривнях (UAH), яку хочете витратити.

5. Виберіть GEO Pay, як бажаного провайдера платежів.

6. Одразу з'явиться екран з інформацією про ціну обраної одиниці криптовалюти, суму фіатних коштів, яку ви бажаєте сплатити, комісією третьої сторони та кількістю криптовалюти, яку ви отримаєте у результаті.

7. Це все! Просто натисніть Продовжити та введіть дані банківської картки.

8. Через кілька хвилин обрану криптовалюту буде зараховано на ваш гаманець на платформі.

Як ще можна використовувати сервіс GEO Pay

Окрім як у якості платіжного шлюза, мультивалютний сервіс GEO Pay можна використовувати для поповнення депозиту та подальшого обміну фіатних коштів на криптоактиви на біржах-партнерах. При цьому, сервіс також працює у напрямку "криптоактиви-фіат" для виводу грошей. Щоб почати користуватись сервісом потрібно зареєструватися, пройти просту верифікацію та поповнити свій внутрішній гаманець карткою будь-якого українського банку.

До теми Що таке GEO Pay та чому ним варто користуватися вже зараз

GEO Pay постійно комунікує зі своїми користувачами та впроваджує оновлення всередині системи відповідно до потреб спільноти. Наприклад, GEO Pay є агрегатором платіжних систем для поповнення та виведення коштів через Visa або Mastercard: завжди можна обрати одну із 6 платіжних систем, що гарантує стабільне проходження платежів. Ліміти виведення на банківську картку залежать винятково від обмежень вашого банку.

GEO Pay допоможе вивести кошти із Binance-акаунту на власний баланс, а далі, використовуючи понад 6 платіжних систем, доступних у сервісі GEO Pay, – можливо вивести кошти на будь-яку карту українського банку. Додатково кешбек 1% на кожний вивід коштів з Binance на баланс GEO Pay!