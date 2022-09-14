От уровня минимальной зарплаты напрямую зависит сумма уплаты предпринимателями Единого социального взноса. Так, поскольку минимальная зарплата в 2023 году, ожидаемо, не будет увеличиваться, сумма ЕСВ также не будет расти.

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Размер ЕСВ в 2023 году

Правительственный проект госбюджета должна еще утвердить Верховная Рада – народные депутаты могут внести определенные коррективы в документ, однако основные пункты, вероятнее всего, не претерпят изменений.

Поскольку Кабмин отказался от увеличения размера минимальной зарплаты, размер ЕСВ также останется без изменений. Это, в частности, важно для ФЛП третьей группы, среди которых немало IT-специалистов и представителей креативных индустрий.

Напомним, что по состоянию на сентябрь 2022 года минимальная зарплата в Украине составляет 6 500 гривен. Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от этого показателя, то есть 1 430 гривен.

Однако отметим, что уже с 1 октября 2022 года размер минимальной зарплаты в Украине вырастет до 6 700 гривен в месяц. Соответственно, ЕСВ вырастет до 1 474 гривен. Если минимальная зарплата в течение 2023 года останется на уровне октября 2022 года, то и сумма Единого социального взноса в течение всего следующего года будет такой же – 1 474 гривен.