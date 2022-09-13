Так что у нового бюджета будут другие приоритеты. Об этом во время презентации в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает 24 канал.

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Бюджет 2023 года – это бюджет для победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война – это дорого. Очень дорого. Поэтому главная задача — максимально эффективно использовать средства, которые у нас есть,

– подчеркнул Шмыгаль.

Приоритеты бюджета-2023

Главным приоритетом является оборона и безопасность Украины. На это планируется направить 1 триллион 136 миллиардов гривен. Это почти половина всего бюджета. Это, в частности:

зарплаты военных;

обеспечение армии;

ремонты и закупки техники и оружия и т.д.

Обратите внимание! По сравнению с тем, сколько планировали потратить на оборону в этом году, когда составляли предыдущий бюджет, расходы выросли в более чем 4 раза.

Второй приоритет – социальные программы. На них направят 35% всех расходов, то есть более 800 миллиардов гривен. В частности, на:

пенсии;

субсидии;

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты внутриперемещенным лицам;

расходы на медицину и образование.

Важно, что правительство будет увеличивать помощь адресно именно тем, кто в этом больше нуждается – к примеру, Пенсионный фонд получит дополнительное финансирование более чем в 30 миллиардов гривен.

С каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование. Все понятно и прозрачно,

– подчеркнул премьер.

Что будет с другими расходами

Многие расходы придется сократить. В частности, это касается органов государственной власти – сократят количество чиновников, а оставшимся урежут зарплаты и премии. Следовательно, удастся сэкономить 11,6 миллиарда гривен по сравнению с этим годом.

Зато дополнительные деньги из-за войны получают местные бюджеты – 24 миллиарда гривен. Также будет создан бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 миллиардов гривен.

Важные показатели бюджета

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.

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