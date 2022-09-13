Тож у новому бюджету будуть інші пріоритети. Про це під час презентації у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 канал.
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Бюджет 2023-го року – це бюджет для перемоги. Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна – це дорого. Дуже дорого. Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є,
– наголосив Шмигаль.
Пріоритети бюджету-2023
Головним пріоритетом є оборона та безпека України. На це планують скерувати 1 трильйон 136 мільярдів гривень. Це майже половина всього бюджету. Це, зокрема:
- зарплати військових;
- забезпечення армії;
- ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо.
Другий пріоритет – соціальні програми. На них скерують 35% усіх видатків, тобто понад 800 мільярдів гривень. Зокрема на:
- пенсії;
- субсидії;
- допомога малозабезпеченим родинам;
- виплати внутрішньо переміщеним особам;
- витрати на медицину та освіту.
Важливо, що уряд буде збільшувати допомогу адресно саме тим, хто цього найбільше потребує – до прикладу, Пенсійний фонд отримає додаткове фінансування у понад 30 мільярдів гривень.
З кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок — на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло й прозоро,
– наголосив прем'єр.
Що буде з іншими видатками
Багато видатків доведеться скоротити. Зокрема це стосується органів державної влади – скоротять кількість чиновників, а ти, хто залишиться вріжуть зарплати та премії. Відтак вдасться зекономити 11,6 мільярда гривень, порівняно з цим роком.
Зате додаткові гроші через війну отримують місцеві бюджети – 24 мільярди гривень. Також створять бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 мільярдів гривень.
Важливі показники бюджету
- Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;
- Видатки – 2,57 трильйона гривень;
- Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Середньорічний курс долара – 42 гривні;
- Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.