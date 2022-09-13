Тож у новому бюджету будуть інші пріоритети. Про це під час презентації у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 канал.

До теми Яким буде курс долара у 2023 році: з'явилася головна цифра бюджету

Бюджет 2023-го року – це бюджет для перемоги. Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна – це дорого. Дуже дорого. Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є,

– наголосив Шмигаль.

Пріоритети бюджету-2023

Головним пріоритетом є оборона та безпека України. На це планують скерувати 1 трильйон 136 мільярдів гривень. Це майже половина всього бюджету. Це, зокрема:

зарплати військових;

забезпечення армії;

ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо.

Зверніть увагу! Порівняно з тим, скільки планували потратити на оборону цього року, коли складали попередній бюджет, то витрати зросли у більш ніж 4 рази.

Другий пріоритет – соціальні програми. На них скерують 35% усіх видатків, тобто понад 800 мільярдів гривень. Зокрема на:

пенсії;

субсидії;

допомога малозабезпеченим родинам;

виплати внутрішньо переміщеним особам;

витрати на медицину та освіту.

Важливо, що уряд буде збільшувати допомогу адресно саме тим, хто цього найбільше потребує – до прикладу, Пенсійний фонд отримає додаткове фінансування у понад 30 мільярдів гривень.

З кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок — на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло й прозоро,

– наголосив прем'єр.

Що буде з іншими видатками

Багато видатків доведеться скоротити. Зокрема це стосується органів державної влади – скоротять кількість чиновників, а ти, хто залишиться вріжуть зарплати та премії. Відтак вдасться зекономити 11,6 мільярда гривень, порівняно з цим роком.

Зате додаткові гроші через війну отримують місцеві бюджети – 24 мільярди гривень. Також створять бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 мільярдів гривень.

Важливі показники бюджету

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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