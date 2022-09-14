Від рівня мінімальної зарплати напряму залежить сума сплати підприємцями Єдиного соціального внеску. Так, оскільки мінімальна зарплата у 2023 році, очікувано, не збільшуватиметься, сума ЄСВ також не зростатиме.

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Розмір ЄСВ у 2023 році

Урядовий проєкт держбюджету має ще затвердити Верховна Рада – нардепи можуть внести певні корективи до документа, проте основні пункти, найімовірніше, не зазнають змін.

Оскільки Кабмін відмовився від збільшення розміру мінімальної зарплати, розмір ЄСВ також залишиться без змін. Це, зокрема, важливо для ФОПів третьої групи, серед яких чимало IT-спеціалістів та представників креативних індустрій.

Нагадаємо, що станом на вересень 2022 року мінімальна зарплата в Україні становить 6 500 гривень. Мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від цього показника, тобто 1 430 гривень.

Проте зауважимо, що вже з 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної зарплати в Україні зросте до 6 700 гривень на місяць. Відповідно, ЄСВ зросте до 1 474 гривень. Якщо мінімальна зарплата протягом 2023 року залишиться на рівні жовтня 2022 року, то й сума Єдиного соціального внеску протягом усього наступного року буде такою ж – 1 474 гривень.