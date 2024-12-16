Скільки коштує Tinder

24 Канал розповідає, скільки доведеться заплатити за користування додатком. Зокрема, остання новинка від Tinder – преміальна підписка Tinder Select обійдеться у 499 доларів на місяць. Але чи дійсно є сенс переплачувати?

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Згідно з офіційною інформацію, яка є на сайті компанії, Tinder пропонує три основні варіанти платних підписок: Plus, Gold, та Platinum, кожна з яких має свої переваги та різну вартість залежно від країни проживання. Наприклад, для українців ціни на плани передплати такі:

Tinder Plus:

Вартість: від 8.99 доларів на місяць.

Можливості: безлімітні лайки, функція "Зміна локації" (Passport), відсутність реклами, можливість повернути попередню дію (Rewind).

Tinder Gold:

Вартість: від 14.99 доларів на місяць.

Можливості: усе з Tinder Plus + доступ до списку людей, які вас лайкнули, та перегляд топ-профілів.

Tinder Platinum:

Вартість: від 17.99 долари на місяць.

Можливості: усе з попередніх рівнів + пріоритет для ваших лайків і можливість надсилати повідомлення навіть без взаємного лайка.

Плани передплати на Tinder / Скриншоти 24 Каналу

Підписка за 600 доларів на Tinder

Окрім стандартних підписок, компанія тестує Tinder Select – підписка, про яку ми уже згадували. Коштує вона чимало – аж 499 доларів на місяць або майже 6 000 доларів на рік. Розробники переконують, що ця підписка надає "елітний статус", пріоритетний показ профілю, доступ до "впливових учасників" та можливість писати користувачам без взаємних лайків​

У 2023 році, коли було анонсовано Tinder Select, компанія вказувала, що підпска буде доступною лише для 1% найактивніших користувачів застосунку. При цьому Гаррі Свідлер, президент холдингу Match Group, материнської компанії Tinder, заявляв, що вони усвідомлюють те, що новий тариф привабить відносно невелику кількість користувачів. Водночас за його словами, компанія очікує суттєвого впливу Tinder Select на виторг.

Які переваги найдорожчої підписки на Tinder:

двічі на тиждень є можливість надсилати повідомлення тим, кого ви уподобали, без метчу;

ваш профіль показуватмуть у пропозиціях "Likes You" для користувачів, яких ви уподобали, навіть якщо у них немає підписки Tinder Gold або Tinder Platinum;

у профілі з'являється значок Tinder Select.

А ще користувачі цієї версії підписки мають можливість користуватися додатком без реклами і бачити усі вподобання, які були вам поставлені за останні 7 днів.

Зауважимо, що наразі в роділі передплат підписка Tinder Select – недоступна. Принаймні, для користувачів з України. На сайті вказано, що нові заявки не приймаються. При цьому в описі досить помпезно заявлено, що Tinder Select – це "спільнота, яка надає непеервершений доступ до найкращого досвіду в Tinder".

Водночас загалом, аби подати заявку на членство в Tinder Select, у профілі користувача має бути вказано:

5 інтересів;

4 фотографії та підтвердження профілю через фото;

біографія (не менше 15 символів);

бажання мати стосунки (щоб це не означало).