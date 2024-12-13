Які існують тарифи

В Україні, як й в усіх інших країнах, існує базовий, стандартний та преміум тарифи, пише 24 канал з посиланням на стрімінгову платформу.

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Ціни на них залежать від країни перебування людини. Наприклад, у Швейцарії найдешевший пакет буде коштувати близько 12 євро, за Standart доведеться заплатити 20 євро, а Premium обійдеться у 26 євро.

Зауважте! Тобто в одній країні найдешевший тариф обійдеться дорожче, ніж Premium для іншої країни.

Скільки коштують тарифи в Україні та що вони передбачають

Базовий тариф містить у собі перегляд фільмів та серіалів в HD-якості тільки на одному пристрої. Крім того, завантаження доступні лише на одному пристрої. За такий тариф слід сплатити 4,99 євро на місяць.

Стандартний тариф передбачає перегляд кіно в якості Full HD вже на двох пристроях. Також можливе завантаження на двох пристроях одночасно. Вартість пакета становить 7,49 євро на місяць.

Преміум тариф надає можливість дивитися фільм в UltraHD якості на чотирьох пристроях одночасно. Однак завантажувати будь-який контент можна на шістьох пристроях одночасно.

Водночас тариф містить у собі просторове аудіо, яке дозволяє дивитися відео з об’ємним звуком, однак без спеціальних динаміків чи домашнього кінотеатру. За такий тариф слід сплачувати 9,99 євро щомісяця.

