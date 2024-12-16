Сколько стоит Tinder

24 Канал рассказывает, сколько придется заплатить за пользование приложением. В частности, последняя новинка от Tinder – премиальная подписка Tinder Select обойдется в 499 долларов в месяц. Но действительно ли есть смысл переплачивать?

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Согласно официальной информации, которая есть на сайте компании, Tinder предлагает три основных варианта платных подписок: Plus, Gold, и Platinum, каждая из которых имеет свои преимущества и разную стоимость в зависимости от страны проживания. Например, для украинцев цены на планы подписки такие:

Tinder Plus:

Стоимость: от 8,99 доллара в месяц.

Возможности: безлимитные лайки, функция "Смена локации" (Passport), отсутствие рекламы, возможность вернуть предыдущее действие (Rewind).

Tinder Gold:

Стоимость: от 14,99 доллара в месяц.

Возможности: все с Tinder Plus + доступ к списку людей, которые вас лайкнули, и просмотр топ-профилей.

Tinder Platinum:

Стоимость: от 17,99 доллара в месяц.

Возможности: все из предыдущих уровней + приоритет для ваших лайков и возможность отправлять сообщения даже без взаимного лайка.

Планы подписки на Tinder / Скриншоты 24 Канала

Подписка за 6 000 долларов на Tinder

Кроме стандартных подписок, компания тестирует Tinder Select – подписка, о которой мы уже упоминали. Стоит она немало – аж 499 долларов в месяц или почти 6 000 долларов в год. Разработчики убеждают, что эта подписка предоставляет "элитный статус", приоритетный показ профиля, доступ к "влиятельным участникам" и возможность писать пользователям без взаимных лайков.

В 2023 году, когда было анонсировано Tinder Select, компания указывала, что подписка будет доступна только для 1% самых активных пользователей приложения. При этом Гарри Свидлер, президент холдинга Match Group, материнской компании Tinder, заявлял, что они осознают то, что новый тариф привлечет относительно небольшое количество пользователей. В то же время по его словам, компания ожидает существенного влияния Tinder Select на выручку.

Какие преимущества самой дорогой подписки на Tinder:

дважды в неделю есть возможность отправлять сообщения тем, кого вы облюбовали, без метч;

ваш профиль будут показывать в предложениях "Likes You" для пользователей, которых вы облюбовали, даже если у них нет подписки Tinder Gold или Tinder Platinum;

в профиле появляется значок Tinder Select.

А еще пользователи этой версии подписки имеют возможность пользоваться приложением без рекламы и видеть все предпочтения, которые были вам поставлены за последние 7 дней.

Заметим, что сейчас в разделе подписок подписка Tinder Select – недоступна. По крайней мере, для пользователей из Украины. На сайте указано, что новые заявки не принимаются. При этом в описании достаточно помпезно заявлено, что Tinder Select – это "сообщество, которое предоставляет непревзойденный доступ к лучшему опыту в Tinder".

В то же время в целом, чтобы подать заявку на членство в Tinder Select, в профиле пользователя должно быть указано:

5 интересов;

4 фотографии и подтверждение профиля через фото;

биография (не менее 15 символов);

желание иметь отношения (чтобы это не означало).

Стоит ли платить за Tinder

Пользователи выбирают платные подписки, чтобы увеличить шансы на знакомства благодаря дополнительным функциям. Однако, бесплатная версия тоже остается эффективной для многих, особенно для тех, кто готов потратить больше времени на просмотр профилей, чаты и личные встречи.