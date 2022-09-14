Як зміняться податки у 2023 році

Кабмін пропонує залишити податок на доходи фізичних осіб у 2023 році на рівні 18%. Військовий збір становитиме 1,5%. Про це з посиланням на проєкт бюджету-2023, написав нардеп Ярослав Железняк.

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Акциз на тютюн та алкоголь Мінімальне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби зросте на 20% до 2 097,12 гривні тисячу штук.

Акциз на алкоголь становитиме 133,31 гривні за літр 100% спирту тисячі літрів, акциз на пиво – 59,82 гривні за літр 100% спирту. Податок на бензин Акциз на бензин та дизельне пальне становитиме 100 євро за тисячу літрів.

Скраплений газ – 52 євро за тисячу літрів. Зауважте, зараз акциз відсутній, але Рада планує повернути його найближчим часом. Нагадаємо, що законопроєкт №7668 пройшов перше читання, а Комітет податкової та митної політики підтримав повернення оподаткування пального до другого читання. Чи подорожчає пальне Раніше нардепка Ольга Василевська-Смаглюк підкреслювала, вартість пального через повернення акцизу не зросте, а зміни вплинуть лише на імпортерів. А от експерти опитані 24 каналом розходяться у прогнозах. На думку Директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна ціна бензину та автогазу не зміниться. Адже прогнозую падіння цін на нафту.

Інший експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев вважає, що ціна нафти зросте, а відповідно і подорожчає пальне, додавши щонайменше 5 гривень. До теми Чи потрібно повертати акциз на пальне: всі "за" і "проти" рішення

Як зростуть податки у 2023 році / Скриншоти з телеграму Ярослава Железняка

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