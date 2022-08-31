Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, "за" проголосували – 236 депутатів.
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14 серпня уряд таки вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Основна причина – катастрофічне падіння доходів бюджету.
За рішенням парламенту, на сьогодні повертаються акцизи:
- На автогаз у розмірі 52 євро на 1000 літрів;
- Акциз та ПДВ для альтернативних видів палива прирівнюється до 100 євро на 1000 літрів;
- На бензин та дизель теж повертають до 100 євро на 1000 літрів.
Як це вплине на ціни для споживачів
В уряді вважають: здорожчання пального для українців не відбудеться через зниження вартості сирої нафти на світовому ринку.
Як розповіла Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка з фінансового комітету Верховної ради, під час телемарафону, передає 24 канал, ціна має підвищитися для імпортерів, а не для кінцевого споживача.
Якщо ми, наприклад, за 1000 літрів дизеля або бензину підвищуємо акциз до 100 євро, то орієнтовно ціна може підвищитися з огляду на діючий курс на 4,5 гривні. Але вона має підвищитися для імпортерів, а не для кінцевого споживача,
– говорить Ольга Василевська-Смаглюк.
Зараз очікується зменшення прибутків для імпортерів. Якщо імпортери захочуть збільшити ціни для кінцевого споживача, – регулювання ціни відбудеться з боку Кабміну, тобто буде встановлена фіксована ціна для кінцевих споживачів.
За словами Сергія Куюна, директора "Консалтингової групи А–95", сьогодні бензин коштує 50 гривень за літр, скраплений газ – 26–27 гривень за літр. За нашими розрахунками, при впровадженні уніфікованої ставки ціна бензину залишиться незмінною (шляхом падіння ціни нафти на світовому ринку), а скраплений газ буде коштувати 27–28 гривень за літр. Тобто ціни не зміняться.
Натомість Геннадій Рябцев, економічний експерт, вважає, що найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати в очікуванні ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.
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Деталі проєкту
- Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.
- У Міністерстві інфраструктури зазначали, що до повномасштабного вторгнення росії на територію України ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно, що майже у два – півтора раза більше від запропонованих 100 євро за тисячу літрів.