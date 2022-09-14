Как изменятся налоги в 2023 году

Кабмин предлагает оставить налог на доходы физических лиц в 2023 году на уровне 18%. Военный сбор составит 1,5%. Об этом со ссылкой на проект бюджета-2023, написал нардеп Ярослав Железняк.

Читайте также Это реально: как торговать криптовалютой без комиссий

Акциз на табак и алкоголь Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на табачные изделия вырастет на 20% до 2 097,12 гривны в тысячу штук.

Акциз на алкоголь составит 133,31 гривны за литр 100% спирта тысячи литров, акциз на пиво – 59,82 гривны за литр 100% спирта. Налог на бензин Акциз на бензин и дизельное топливо будет составлять 100 евро за тысячу литров.

Сжиженный газ – 52 евро за тысячу литров. Обратите внимание, сейчас акциз отсутствует, но Рада планирует вернуть его в ближайшее время. Напомним, что законопроект №7668 прошел первое чтение, а Комитет налоговой и таможенной политики поддержал возврат налогообложения горючего до второго чтения. Подорожает ли топливо Ранее нардепка Ольга Василевская-Смаглюк подчеркивала, стоимость горючего из-за возвращения акциза не возрастет, а изменения повлияют только на импортеров. А вот эксперты опрошенные по 24 каналу расходятся в прогнозах. По мнению Директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цена бензина и автогаза не изменится. Ведь прогнозирую падение цен на нефть.

Другой эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что цена нефти вырастет, а соответственно и подорожает топливо, прибавив не менее 5 гривен. К теме Нужно ли возвращать акциз на горючее: все "за" и "против" решения

Как вырастут налоги в 2023 году / Скриншоты с телеграммы Ярослава Железняка

Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей. Участвуйте и получите приятный бонус для своего стартового капитала.