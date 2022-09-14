Как изменятся налоги в 2023 году
Кабмин предлагает оставить налог на доходы физических лиц в 2023 году на уровне 18%. Военный сбор составит 1,5%. Об этом со ссылкой на проект бюджета-2023, написал нардеп Ярослав Железняк.
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Акциз на табак и алкоголь
- Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на табачные изделия вырастет на 20% до 2 097,12 гривны в тысячу штук.
- Акциз на алкоголь составит 133,31 гривны за литр 100% спирта тысячи литров, акциз на пиво – 59,82 гривны за литр 100% спирта.
Налог на бензин
- Акциз на бензин и дизельное топливо будет составлять 100 евро за тысячу литров.
- Сжиженный газ – 52 евро за тысячу литров.
Подорожает ли топливо
Ранее нардепка Ольга Василевская-Смаглюк подчеркивала, стоимость горючего из-за возвращения акциза не возрастет, а изменения повлияют только на импортеров. А вот эксперты опрошенные по 24 каналу расходятся в прогнозах.
- По мнению Директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цена бензина и автогаза не изменится. Ведь прогнозирую падение цен на нефть.
- Другой эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что цена нефти вырастет, а соответственно и подорожает топливо, прибавив не менее 5 гривен.
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Как вырастут налоги в 2023 году / Скриншоты с телеграммы Ярослава Железняка