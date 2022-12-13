Як рівноважну, автори законопроєкту розглядають варіант підвищення низки податків, більш жорстку відповідальність бізнесу за ухилення від оподаткування та реформу Податкової служби.
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Умови проведення податкової реформи "10-10-10"
Ключовою умовою проведення реформи ініціатори "10-10-10" вбачають у повній ліквідація усіх пільг та диференційованих ставок, підвищення низки податків.
Серед компенсаторів, які розглядають в ОП, – запровадження прогресивної ставки на ренту на видобуток корисних копалин (руда, газ, нафта, вугілля), вищі акцизи на пальне та алкоголь, а також податки на забруднення, зокрема металургійний пил.
- Додаткове оподаткування експорту сировини
Також ініціатори реформи не виключають запровадження додаткового оподаткування експорту сировини (наприклад, руди, зерна чи деревини), на що припадає 73% всього українського експорту.
- Відповідальність за порушення податкового законодавства для бізнесу
Зросте і відповідальність за порушення податкового законодавства для бізнесу, зазначає співрозмовник в ОП на правах анонімності. Відтак Податкова служба отримає доступ до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.
- Податок на додану вартість (ПДВ)
Натомість підприємцям гарантуватимуть вчасне відшкодування ПДВ та відсутність проблем із податковою.
Податок на додану вартість буде розподілятися на дві частини: одна буде йти до спецфонду, з якого буде відшкодовуватися ПДВ, а інша до бюджету,
– розповідає нардеп Марʼян Заблоцький, який бере участь у розробці проєкту.