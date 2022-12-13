Як рівноважну, автори законопроєкту розглядають варіант підвищення низки податків, більш жорстку відповідальність бізнесу за ухилення від оподаткування та реформу Податкової служби.

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Умови проведення податкової реформи "10-10-10"

Ключовою умовою проведення реформи ініціатори "10-10-10" вбачають у повній ліквідація усіх пільг та диференційованих ставок, підвищення низки податків.

Серед компенсаторів, які розглядають в ОП, – запровадження прогресивної ставки на ренту на видобуток корисних копалин (руда, газ, нафта, вугілля), вищі акцизи на пальне та алкоголь, а також податки на забруднення, зокрема металургійний пил.

Додаткове оподаткування експорту сировини

Також ініціатори реформи не виключають запровадження додаткового оподаткування експорту сировини (наприклад, руди, зерна чи деревини), на що припадає 73% всього українського експорту.

Відповідальність за порушення податкового законодавства для бізнесу

Зросте і відповідальність за порушення податкового законодавства для бізнесу, зазначає співрозмовник в ОП на правах анонімності. Відтак Податкова служба отримає доступ до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Натомість підприємцям гарантуватимуть вчасне відшкодування ПДВ та відсутність проблем із податковою.

Податок на додану вартість буде розподілятися на дві частини: одна буде йти до спецфонду, з якого буде відшкодовуватися ПДВ, а інша до бюджету,

– розповідає нардеп Марʼян Заблоцький, який бере участь у розробці проєкту.

Нагадаємо! Концепція "10–10–10" передбачає зниження ставок податку на доходи фізосіб, на прибуток підприємств та податку на додану вартість – до 10%. Також повне скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ) та підняття ставки військового збору вдвічі з 1,5% до 3%.