Сколько стоит доставка Новой Почты
Отправка документов Новой Почтой стоит 65 гривен, и в эту сумму уже включен фирменный картонный конверт, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Новой Почты.
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Для посылок до 30 килограммов есть возможность бесплатной упаковки в фирменные пакеты весом 0,5 килограмма, 1 килограмма, 2 килограммов и 4 килограммов.
Обратите внимание! Если же вы отправляете через почтомат, стоимость упаковки составит 15 гривен.
Стоимость доставки зависит от веса посылки:
Доставка по городу:
- до 2 килограммов – 60 гривен;
- до 10 килограммов – 90 гривен;
- до 30 килограммов – 140 гривен.
Доставка по Украине:
- до 2 килограммов – 80 гривен;
- до 10 килограммов – 110 гривен;
- до 30 килограммов – 160 гривен.
Тарифы на упаковку и дополнительные услуги
Упаковка в коробку:
- Малая коробка (для посылок весом до 2 килограммов) – стоимость 10 гривен.
- Средняя коробка (для посылок весом до 10 килограммов) – стоимость 30 гривен.
- Большая коробка (для посылок весом до 30 килограммов) – стоимость 70 гривен.
Доплаты:
- Доставка или забор курьером – дополнительно 35 гривен для отправлений весом до 30 килограммов.
- Отправка из поселка или села – без доплаты.
- Доставка в поселок или село – дополнительно 25 гривен к основным тарифам по Украине для посылок весом до 30 килограммов.
- Превышение габаритов свыше 120 сантиметров – дополнительно 50 гривен за каждое место для посылок весом до 30 килограммов.
Тарифы на крупногабаритные грузы
Тариф на доставку между отделениями:
500 килограммов (площадь поддона 0,49 квадратного метра):
- Локальная доставка: 600 гривен.
- По Украине (Зона 1): 1 850 гривен.
- По Украине (Зона 2): 1 000 гривен.
- По Украине (Зона 3): 1 200 гривен.
750 килограммов (площадь поддона 0,99 квадратного метра):
- Локальная доставка: 950 гривен.
- По Украине (Зона 1): 1 700 гривен.
- По Украине (Зона 2): 2 000 гривен.
- По Украине (Зона 3): 2 350 гривен.
1 100 килограммов (площадь поддона 1,49 квадратного метра):
- Локальная доставка: 1 550 гривен.
- По Украине (Зона 1): 2 550 гривен.
- По Украине (Зона 2): 3 000 гривен.
- По Украине (Зона 3): 3 500 гривен.
Доплаты:
- Доставка или забор курьером: дополнительно 150 гривен к тарифам по Украине.
- Отправка из поселка или села : без доплаты: без доплаты.
- Доставка в поселок или село : дополнительно 120 гривен к тарифам по Украине: дополнительно 120 гривен к тарифам по Украине.
Эти тарифы могут меняться в зависимости от конкретных условий доставки и зоны.