Сколько стоит доставка Новой Почты

Отправка документов Новой Почтой стоит 65 гривен, и в эту сумму уже включен фирменный картонный конверт, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Новой Почты.

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Для посылок до 30 килограммов есть возможность бесплатной упаковки в фирменные пакеты весом 0,5 килограмма, 1 килограмма, 2 килограммов и 4 килограммов.

Обратите внимание! Если же вы отправляете через почтомат, стоимость упаковки составит 15 гривен.

Стоимость доставки зависит от веса посылки:

Доставка по городу:

до 2 килограммов – 60 гривен;

до 10 килограммов – 90 гривен;

до 30 килограммов – 140 гривен.

Доставка по Украине:

до 2 килограммов – 80 гривен;

до 10 килограммов – 110 гривен;

до 30 килограммов – 160 гривен.

Тарифы на упаковку и дополнительные услуги

Упаковка в коробку:

Малая коробка (для посылок весом до 2 килограммов) – стоимость 10 гривен.

(для посылок весом до 2 килограммов) – стоимость 10 гривен. Средняя коробка (для посылок весом до 10 килограммов) – стоимость 30 гривен.

(для посылок весом до 10 килограммов) – стоимость 30 гривен. Большая коробка (для посылок весом до 30 килограммов) – стоимость 70 гривен.

Доплаты:

Доставка или забор курьером – дополнительно 35 гривен для отправлений весом до 30 килограммов.

Отправка из поселка или села – без доплаты.

Доставка в поселок или село – дополнительно 25 гривен к основным тарифам по Украине для посылок весом до 30 килограммов.

Превышение габаритов свыше 120 сантиметров – дополнительно 50 гривен за каждое место для посылок весом до 30 килограммов.

Тарифы на крупногабаритные грузы

Тариф на доставку между отделениями:

500 килограммов (площадь поддона 0,49 квадратного метра):

Локальная доставка: 600 гривен.

По Украине (Зона 1): 1 850 гривен.

По Украине (Зона 2): 1 000 гривен.

По Украине (Зона 3): 1 200 гривен.

750 килограммов (площадь поддона 0,99 квадратного метра):

Локальная доставка: 950 гривен.

По Украине (Зона 1): 1 700 гривен.

По Украине (Зона 2): 2 000 гривен.

По Украине (Зона 3): 2 350 гривен.

1 100 килограммов (площадь поддона 1,49 квадратного метра):

Локальная доставка: 1 550 гривен.

По Украине (Зона 1): 2 550 гривен.

По Украине (Зона 2): 3 000 гривен.

По Украине (Зона 3): 3 500 гривен.

Доплаты:

Доставка или забор курьером : дополнительно 150 гривен к тарифам по Украине.

: дополнительно 150 гривен к тарифам по Украине. Отправка из поселка или села : без доплаты : без доплаты.

: без доплаты. Доставка в поселок или село : дополнительно 120 гривен к тарифам по Украине: дополнительно 120 гривен к тарифам по Украине.

Эти тарифы могут меняться в зависимости от конкретных условий доставки и зоны.