Новая вершина

Частная логистическая компания "Новая почта" запустила новую услугу в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Теперь в этой локации доступны в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

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Отныне клиенты Nova Post могут легко и быстро получать и отправлять посылки через почтоматы InPost на всей территории Соединенного Королевства, включая Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию,

– говорится в сообщении компании.

Размер сети

В Соединенном Королевстве сейчас более 7 тысяч почтоматов. Они принимают посылки весом до 15 килограммов и размером до 41 x 38 x 64 сантиметра.

Посылками можно обмениваться как в пределах Соединенного Королевства, так и со странами, где уже работает Nova Post, а это Польша, Чехия, Германия, Румыния, Словакия, Венгрия, Италия, Испания, Франция, Австрия, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония